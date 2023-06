Arresti per spaccio a Mestre, in tre sono già tornati liberi

Scarcerati tre dei dieci tunisini arrestati nelle scorse settimane con l’accusa di aver fatto parte di un gruppo che ha spacciato cocaina e eroina a decine di chili, a Mestre, tra il 2018 e il 2019. Il Tribunale del Riesame ha, infatti, accolto i ricorsi presentati dagli avvocati Marco Borella, Elisabetta Costa e Luca Motta e ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare con la quale l’ufficio del giudice per le indagini aveva accolto la richiesta di misure cautelari avanzata dalla Procura.

Sono così tornati liberi Abouelalla Dinari, Sadok Hmissa e Walid Martoug. Venerdì 23 giugno è in calendario una nuova udienza davanti al Tribunale del Riesame, chiamata ad esprimersi sul ricorso di altre sette persone finite in carcere o ai domiciliari, sulla base della stessa ordinanza. Non si conoscono ancora le motivazioni della decisione dei giudici.

«Si tratta di fatti molto lontani nel tempo e nel caso di un mio assistito», osserva l’avvocato Marco Borella, «si tratta di una persona che si è rifatto una vita, ha un lavoro, non è più l’uomo che era allora. Immagino che uno dei punti che ha convinto i giudici ad annullare l’ordinanza sia stato riconoscere quello che abbiamo sostenuto, ovvero, che a distanza di tanti anni non ci potevano essere esigenze cautelari».

L’avvocato Borella era il legale anche del 38enne tunisino che - ricevuta in carcere la notizia della nuova ordinanza a suo carico - si è tolto la vita, impiccandosi. La famiglia ha presentato un esposto alla Procura, perché l’uomo - che era in semilibertà e lavorava fuori dal carcere - davanti alla prospettiva di restare in cella, aveva annunciato alla moglie di volersi uccidere. E lei aveva subito avvisato Santa Maria Maggiore. «È un suicidio che mi ha colpito moltissimo», prosegue l’avvocato Borella, «perché anche nel suo caso aveva fatto un percorso di recupero e di lavoro che lo aveva portato ad essere una persona diversa da quella che aveva commesso, anni addietro, quei reati».