Venezia: sconosciuto irrompe in casa all’alba, aggredisce una coppia e ferisce un uomo

Alle 5.30 una coppia si è vista piombare in casa come una furia uno sconosciuto, che prima ha divelto una persiana al piano terra, poi ha infranto il vetro della finestra lanciandogli contro un grosso pezzo di cemento. Infine, è saltato all’interno del piccolo appartamento.

La coppia si è svegliata di soprassalto e si può solo immaginare lo spavento: il marito ha cercato di reagire e per tutta risposta è stato colpito più volte all’addome dall’intruso violento, che si aggirava per casa come in preda ad un’ossessione. La donna ha iniziato ad urlare, a chiedere aiuto, i vicini hanno chiamato il pronto intervento e in pochi minuti è arrivata una pattuglia della Volante. Ed è stato un altro parapiglia.

L’incredibile aggressione è avvenuta all’alba di mercoledì in un appartamento di corte Martin Novello, a Castello, nei pressi dello squero di Sant’Isepo.

Quando i poliziotti sono giunti sul posto, sono riusciti a bloccare l’aggressore e ad ammanettarlo: ma subito dopo lui ha iniziato a divincolarsi, gridare, scalciare. Incontenibile, tanto che è dovuta arrivare una seconda Volante per riuscire a imbarcarlo e portarlo in questura per accertamenti. Accogliendo al contempo la denuncia della giovane padrona di casa, sconvolta.

Ad essere arrestato per violenza privata (per le lesioni bisognerà attendere la querela del compagno, picchiato) è stato un 45enne cittadino rumeno: tenuta sportiva grigia, capelli biondi, lunghi e ricchi, barba curata. Un uomo dal fisico sportivo, che nel corso dell’aggressione ha parlato sia in inglese che in italiano, ma poi si è chiuso in un mutismo assoluto, che è proseguito anche davanti alla giudice Sonia Bello, chiamata a convalidarne l’arresto. Fuori dall’aula, in lacrime, la donna, che ha raccontato di aver visto più volte l’uomo aggirarsi attorno alla sua abitazione, nei giorni precedenti: terrorizzata che possa tornare.

Nel corso dell’udienza è emerso che lo straniero era già stato fermato due giorni prima accertamenti ed era stato sottoposto a visita psichiatrica, senza però che i medici rilevassero patologie. Udienza a tratti surreale: l’uomo è venuto in piedi, scalzo, rifiutando le infradito che pure i carabinieri di servizio in Tribunale erano andati a comprare per lui. Non ha risposto alle domande, né dato alcun segno di voler interagire con l’interprete e il suo avvocato, fino ad un improvviso scatto d’ira: ha colpito il microfono dell’impianto di registrazione e l’ha fatto volare per terra. Poi è tornato silente.

Il pm Palma ha chiesto la convalida dell’arresto e la scarcerazione dell’uomo non risultando precedenti a suo carico, con il solo divieto di stare a Venezia in attesa del processo, in calendario per il 20 settembre.

La giudice Bello ha allargato il divieto di dimora a tutto il Veneto, dando indicazione per un’immediata visita psichiatrica al Centro di salute mentale. Fuori dell’aula, preoccupatissima, la donna: «E se torna a casa mia? Ho paura. L’ho visto più volte in questi giorni». Se tornerà, sarà portato in carcere, ma certo si può comprendere l’ansia della giovane: «Andrò via da lì».