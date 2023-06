Spinea, ha un malore alla guida: si schianta e muore

Era alla guida della sua Fiat 500 quando è morto, quasi certamente vittima di un malore.

Un 77enne stava affrontando la rotatoria in via 11 settembre all’incrocio con via Cattaneo, zona ex Macello, a Spinea, mercoledì mattina, quando all’improvviso ha perso il controllo della sua auto, abbattendo un segnale stradale e finendo contro il guardrail.

Per fortuna in quel momento non transitavano altre auto. Sul posto i soccorsi sanitari e la polizia locale, ma per lui ormai non c’era purtroppo nulla da fare.

Con l’uomo viaggiava anche un cane di grossa taglia. All’arrivo delle forze dell’ordine, spaventato, si è messo ad abbaiare, manifestando un atteggiamento aggressivo.

Poi gli agenti sono riusciti a tranquillizzarlo e ad affidarlo al servizio veterinario.