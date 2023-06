Pensionato di Santa Maria di Sala azzannato da un cane alla testa durante un’immersione in Croazia

Brutta disavventura nei giorni scorsi per Alessandro Della Pietà, pensionato di Veternigo di Santa Maria di Sala che da oltre 40 anni trascorre le sue vacanze nell’isola di Pag in Croazia. L’uomo è stato azzannato da un pastore belga dal pelo corto aizzatogli contro da un sessantenne croato che ha la sua villa nella zona in cui Della Pietà stava nuotando. Il 74enne, ex impiegato al Provveditorato al Porto di Venezia, ora in pensione, è un abile nuotatore e si trovava con la moglie nella cittadina di Mandre nell’Isola di Pag.

Da quel tratto dell’isola voleva raggiungere a nuoto l’isoletta di Skrda, qualche centinaio di metri dalla costa. Per arrivare all’isoletta però l’uomo stava attraversando il tratto di mare di fronte alla villa di un sessantenne croato, ora residente in Germania e lì per le vacanze.. «Al proprietario della villa che si trova a ridosso della costa» racconta Della Pietà «non andava giù che potessero nuotare in mare altre persone davanti alla sua villa e per questo ha lanciato in acqua un bastone accanto a me per farlo recuperare dal suo cane. Bastone che il cane fa cercato di raggiungere per riportare al padrone . Nel frattempo però il cane ha creduto che volessi rubargli il gioco e mi ha aggredito».

La ferita alla testa

«Ho dovuto lottare parecchio» spiega Della Pietà «per poter mandare via il cane . Ad un certo punto gli ho anche immerso la testa in acqua per evitare mi continuasse a mordermi. L’animale ha capito l’antifona e ha mollato la presa. Si è così allontanato raggiungendo la riva . Ho anche io raggiunto la riva e ho chiesto al proprietario del cane se avesse dei disinfettanti ma di fatto mi ha irriso».

Della Pietà è andato poi a farsi medicare all’ospedale dell’Isola. La brutta disavventura non gli fa cambiare idea. «Sono 40 anni che vengo qui» dice «e certo non mi lascio intimorire da comportamenti del genere. Sono indeciso se denunciare perché so che se il cane fosse ritenuto responsabile di atteggiamenti aggressivi contro l’uomo sarebbe soppresso. Certo però che il comportamento del proprietario avrebbe potuto provocare una tragedia».

«Non è la prima volta» conclude il pensionato «che quella persona si fa notare, mi è stato riferito per comportamenti e azioni discutibili».