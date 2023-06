Malore a bordo al largo di Jesolo, 53enne salvato

Malore a bordo: un 53enne di nazionalità austriaca mercoledì è stato prontamente soccorso dalla Guardia costiera di Jesolo che aveva ricevuto via radio una richiesta di soccorso da parte di una imbarcazione da diporto slovena con a bordo un uomo che accusava un malore, probabilmente dovuto a crisi epilettiche.

Immediatamente partivano i soccorsi e, una volta giunta l’ambulanza al comprensorio militare dell’Autorità Marittima di Jesolo, il personale medico imbarcato raggiungeva in breve tempo l’unità da soccorrere.

L’intervento tempestivo della Guardia Costiera, congiuntamente al personale sanitario del 118, faceva in modo che il 53enne di nazionalità austriaca, venisse prontamente soccorso, ricevesse le prime cure del caso e che, in stato di coscienza, fosse subito trasportato presso l’ospedale di Jesolo per ulteriori accertamenti.