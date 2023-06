Incidente a Caorle: fa inversione sulla Triestina bassa, tre feriti e una bambina illesa

Dramma sfiorato ieri alle 15: automobilista tedesco compie un’inversione sulla Triestina Bassa, al volante della sua Toyota, e centra in pieno una Fiat Panda, sulla quale viaggiava un gruppo di 4 persone. Il bilancio totale è di tre feriti: una donna di 33 anni, suo figlio di 11 e il compagno, un 48enne di Mira; illesa la secondogenita della donna. Illeso l’altro automobilista.

Madre e due figli abitano a Lugugnana.

L’incidente è avvenuto tra i due cavalcavia, quello sul fiume Lemene e quello sul canale Loncon/Maranghetto, in una zona del comune di Caorle che confina con San Stino e Concordia. Il tedesco si è fermato a un lato dell’Sp 42, in un tratto di rettilineo, e all’improvviso (dopo essersi reso conto forse di avere sbagliato strada) ha compiuto l’inversione senza però avvedersi che stava sopraggiungendo l’altra vettura.

Lo scontro è stato molto violento: la Panda è stata proiettata sul fossato laterale e nel volo ha travolto un segnale stradale verticale.

Sul posto sono intervenuti il Soccorso stradale Vaccaro e un paio di ambulanze sopraggiunte dai pronto soccorso di Caorle e di Portogruaro. Miracolosamente la bimba più piccola non ha rimediato manco un graffio.

La donna ha sbattuto invece violentemente la testa e ha rimediato diverse ferite, tra cui traumi alla testa, al volto, agli addominali e alla schiena. Il piccolo di 11 anni è stato sottoposto a Tac, all’ospedale di Portogruaro, per il violento trauma addominale subito. Né la madre né il primogenito corrono comunque pericolo di vita, così come il compagno della donna che ha rimediato traumi in più punti del corpo e due sospette fratture.

La strada è rimasta chiusa il tempo necessario ai soccorsi, al recupero e ai rilievi di legge. In territorio di Caorle è il secondo incidente in appena 48 ore. Domenica sera sul ponte Negrelli è caduto dalla bicicletta un uomo residente a Eraclea, rimasto ferito alla testa non gravemente.