Diego pestato dai turisti a Venezia, li ha denunciati: «Mi hanno picchiato senza un motivo»

«Ero al telefono con un mio amico, stavo camminando in fondamenta tranquillamente quando prima una donna e poi due uomini mi hanno aggredito. Hanno cominciato a picchiarmi ovunque; il telefonino mi è caduto e ho iniziato a sanguinare dal naso e questi gridavano “portafoglio, portafoglio” e picchiavano.

Non sono riuscito a dire nulla e mi sono ritrovato a terra contro il muro e con uno dei due uomini seduto sopra. Chiedevo aiuto e gridavo».

Diego Nason è da poco uscito dall’ospedale Civile dove è rimasto ricoverato in osservazione una notte. È il 33enne che domenica pomeriggio, intorno alle 17.30, scambiato per un borseggiatore è stato picchiato in maniera selvaggia da quattro turisti colombiani.

L’episodio si è consumato in fondamenta di San Trovaso all’altezza dell’omonima taverna. Il ragazzo ha riportato la frattura del naso, due costole incrinate ed escoriazioni varie. Ne avrà per un mese. Ieri non è andato al lavoro nel negozio del padre Ermanno in calle del Bastion.

E da quel negozio domenica pomeriggio era appena uscito quando lo hanno pestato a sangue.

«Un pestaggio immotivato e senza alcun senso. Lo sarebbe stato anche se io avessi rubato il portafogli alla donna. Al pestaggio hanno partecipato i due uomini e le due donne mentre un anziano con una bambina guardavano.

Gli uomini erano decisamente più giovani delle due donne - continua Diego -. Continuavo a chiudere aiuto e loro, mentre ero a terra, picchiavano lo stesso. Uno era seduto sopra di me e l’altro mi ha colpito con un calcio in faccia.

Per fortuna in quel momento sono intervenuti il consigliere Ticozzi e due donne. Non riuscivo a capire cosa volessero. Continuavano a gridarmi in faccia “portafoglio, portafoglio”.

Tanto che io, ad un certo punto, per evitare che continuassero a picchiarmi gli ho dato il mio. Mi usciva sangue dal naso e dalla bocca. Lo hanno preso mentre mi cadevano le chiavi della macchina che non ho più ritrovato.

Le hanno gettate loro in acqua, non possono essere cadute da sole perché la riva è protetta da un muro. Inoltre quando mi hanno restituito il portafoglio all’interno non c’erano più i soldi, una banconota da cinquanta euro.

I carabinieri sono arrivati in poco tempo perché il mio amico, con cui ero al telefono al momento dell’aggressione, non riuscendo più a mettersi in contatto con me ha chiamato il 112 e ha fornito alla centrale il mio numero. I carabinieri sono arrivati grazie al GPS.

Anche quando c’erano loro, i turisti continuavano a dire che avevo rubato loro il portafogli.

Per fortuna ci sono i testimoni che hanno visto cosa era successo e hanno pure ripreso il pestaggio. Devo sempre ringraziare le due donne e il consigliere comunale, altrimenti mi avrebbero massacrato».

Quando sono intervenuti, i carabinieri hanno identificato i turisti. Si tratta di un gruppo di colombiani da qualche giorno a Venezia. Appena uscito dall’ospedale Diego Nason ha presentato una denuncia per lesioni, violenza privata e furto contro gli aggressori, fornendo a supporto i nomi dei testimoni e i video registrati durante il pestaggio.

A loro volta i turisti potranno presentare denuncia per il furto del portafogli subito dalla donna. Di certo non è Diego Nason il borseggiatore.