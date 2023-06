Unioni civili, grana “obiettori” in giunta a San Donà. Il sindaco mette una pezza: «Celebro io»

Unioni civili, scoppia la prima grana dell’amministrazione Teso. Domenica, in occasione della manifestazione lgbt dedicata a Cloe Bianco, nessuno si è presentato della giunta e ora esplode anche la questione delle unioni civili da celebrare in Comune.

La nuova amministrazione a trazione Fratelli d’Italia, oltre che Lega e FI-Coraggio Italia, è in linea con le posizioni dei partiti di governo pur con qualche sfumatura in più. Il sindaco, Alberto Teso, avvocato e cultore del diritto, fermo, ma democratico, ha subito capito che bisognava dare delle garanzie e si è offerto per primo a celebrarle.

Un modo per mettere una pezza al fatto che il vice sindaco, il leghista Giuliano Fogliani, e il presidente del Consiglio comunale, seconda carica del Comune, Massimiliano Rizzello, di FdI, hanno detto no con decisione. Un assessore di FdI, Simone Cereser, se la cava diplomaticamente: «Ora come ora non ho tempo di celebrare neppure i matrimoni civili perché ho tanto lavoro da fare e soprattutto nel fine settimana. Poi ci rifletterò, ma se le leggi lo prevedono nulla in contrario». Il vice sindaco Fogliani taglia corto: «Non ho intenzione di celebrare, non sono d’accordo».

Gli “obiettori” escono allo scoperto con il presidente Rizzello che lo ha sempre anticipato. «È una questione di rispetto», dice uno dei decani di FdI a San Donà, «Io sono per la famiglia tradizionale, non per le unioni civili tra persone dello stesso sesso, tanto meno per le adozioni per le coppie omosessuali. Sono i miei valori. È anche per rispetto nei loro confronti che non sarei adatto a questi compiti istituzionali, non potrei unire civilmente due persone se sono il primo a criticarle, pur nel rispetto di orientamenti sessuali che appartengono a una sfera privata».

Il capogruppo di FdI, l’avvocato Giuseppe Muzzupappa, chiarisce la posizione del partito: «A livello nazionale c’è forte contrarietà, ma abbiamo lasciato libertà di coscienza e ognuno farà come ritiene».

Le celebrazioni sono comunque assicurate: Lucia Camata, altro assessore in giunta, ha dato subito disponibilità. Così l’assessore Gianluca Forcolin: «Nulla in contrario, ci sono coppie omosessuali che si amano con sincerità anche più di quelle etero. E tra loro ho tanti amici che rispetto come loro rispettano me».

Il sindaco, Alberto Teso, ci mette una pezza. «L’amministrazione comunale garantirà la celebrazione delle unioni civili», assicura, «Io stesso ho dato la mia disponibilità. Non ho mai avuto perplessità di sorta nei confronti del rapporto affettivo che due adulti consenzienti decidono liberamente di instaurare tra loro. La formalizzazione di questo rapporto di fronte all’ufficiale dello stato civile, inoltre, non è solo fonte di diritti, ma costituisce tra le parti anche precisi obblighi e doveri reciproci, situazione che non posso che guardare con estremo favore. Del tutto diversa, invece, è la pretesa che spesso emerge di riconoscere alle coppie dello stesso sesso la medesima condizione che deriva dal matrimonio, in primo luogo in tema di filiazione. Sono istituti e situazioni diverse».