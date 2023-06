Favaro, gli ruba il coltello dalla macchina. Il proprietario lo insegue e si prende un pugno

Ruba dall’auto poche monete e un coltello da cucina e fugge via, ma viene rincorso dal titolare del locale che si prende un pugno alla tempia per averlo fermato.

Una serata rocambolesca quella tra domenica e lunedì, in via Triestina a Favaro. Piero Trabuio, delegato di Favaro e titolare della nota pizzeria Da Piero, si trovava all’interno del locale a lavorare, come tutte le sere. A un certo punto, poco prima delle 23, la moglie che sta di solito al bancone lo ha chiamato, perchè un conoscente di passaggio aveva visto un uomo che rovistava all’interno della macchina, che tutti conoscono, per rubare quello che c’era all’interno.

La Bmw del titolare era stata parcheggiata nel pomeriggio proprio davanti alla pizzeria. A quel punto è scattato l’inseguimento, Piero Trabuio a piedi, l'amico in bicicletta, sono corsi dietro al ladro che si stava dirigendo verso piazza Pasttrello, dopo essersi messo in tasca il coltello che il gestore aveva con sè, in auto, per portarlo dall’arrotino, un coltello che gli serviva al locale per sfilettare la carne e il pesce.

L’inseguimento è durato fino in via Monte Cavallo, il titolare e l’amico hanno raggiunto il ladro mentre chiamavano la polizia, ma quest’ultimo li minacciava brandendo il coltello. A un certo punto il ladro ha gettato il coltello in una proprietà dove si trova una casa in costruzione.

«Una volta senza coltello abbiamo cercato di bloccarlo in attesa della polizia, prima avevo paura ci facesse male» racconta Trabuio «ma a quel punto lui si è messo a urlare, fingendo di essere la vittima. Tre stranieri che si trovavano nei paraggi lo hanno sentito, ci hanno raggiunto e nonostante gli abbia spiegato che era un ladro pizzicato a rovistare nell’auto e che ci minacciava col coltello, loro hanno creduto alle sue grida: prima mi hanno detto di lasciarlo andare, poi mi hanno colpito alla tempia».

Sul posto è poi giunta la polizia, il ladro è stato fermato e ciascuno ha raccontato la sua versione dei fatti. Il titolare della pizzeria, ferito a un gomito e con un ematoma alla tempia causato dal pugno, si è recato in pronto soccorso per farsi refertare, oltre che in Questura, per sporgere denuncia, qualora fossero ravvisati reati. Anche il ladro, italiano sulla trentina residente nel Padovano, “pizzicato” a rovistare nella macchina, si è recato al Pronto soccorso.

La polizia ha trovato il coltello al civico 1 di via Monte Fedalto, in una proprietà in costruzione, restituito al titolare della pizzeria assieme ad alcuni euro che il malvivente aveva asportato dall’automobile.