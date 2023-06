Dolo, invasione di zanzare nei canali: allarme anche nei centri abitati

È invasione di zanzare nelle canalette di Dolo e Mira ma anche nelle aree urbane e i residenti chiedono interventi straordinari di disinfestazione visto il pericolo di diffusione del virus West Nile.

La riduzione delle infestazioni da zanzare sono competenza dei Comuni. «Ci sono corsi d’acqua lambiti da abitazioni», spiega Giovanni Fattoretto ex consigliere comunale a Dolo, «che dovrebbero godere di una maggiore attenzione anche con sfalci più insistenti rispetto ad altri presenti in piena campagna. Capisco che il territorio è vasto ma non ci si può affidare alla sensibilizzazione del privato.

Ci sono delle canalette che sono state praticamente invase da nugoli di zanzare e sono a ridosso delle abitazioni.

Si pensi alle decine di fossati fra Mira e Dolo nella zona di via Carrezioi. Alla sera, da qualche giorno di alzano nugoli di zanzare e le persone sono costrette a barricarsi all’interno delle abitazioni per rischiare di non essere assalite dai famelici insetti. A che punto siamo a Dolo con la campagna di prevenzione zanzare 2023?».

Ci sono poi segnalazioni di nugoli di zanzare anche nell’area a ridosso degli impianti sportivi e in via Torre ai confini fra il Comune di Fiesso e Dolo. Ma la situazione è allarmante anche a Mira.

«Le canalette collegate alla Seriola Veneta e la stessa Seriola», spiega per i Comitati di Oriago Guerrino Manente, «sono completamente invase dalle zanzare. La situazione è pessima anche a Piazza Vecchia e Marano. Senza contare ovviamente la zona di Giare di Mira che è vicina alla laguna di Venezia».

Se le canalette sono invase da zanzare comuni portatrici di West Nile, nei parchi pubblici come il Natura Allegra a Mira o il Gazzetta ad Oriago o il parco del Donatore in zona Cadore Lomelllina sempre ad Oriago sciamano le zanzare tigre, che pungono di giorno. Una risposta arriva dal sindaco di Mira Marco Dori che ammette il problema. «Le campagne di disinfestazione larvale», dice il primo cittadino, «sono procedute spedite in queste settimane insieme Veritas. Resta il fatto che purtroppo le continue piogge e ora i rialzi di temperatura costituiscono un mix ideale per la proliferazione degli insetti».