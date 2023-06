Venezia, grido d’allarme dai pensionati della Cisl: «Mancano medici e posti in casa di riposo»

Liste d’attesa per esami e visite, case di riposo care e private, medici di base introvabili che non riescono a garantire la copertura di tutti gli assistiti.

Sono queste le principali tre problematiche messe a fuoco dal sindacato pensionati Fnp Cisl Venezia, che lunedì 19 giugno ha eletto il nuovo segretario generale – Luigino Michelon, spinetense, classe 1961 – questioni che saranno poste tra fine giugno e luglio, sul tavolo dell’assessore regionale alla Sanità e al Sociale, Manuela Lanzarin.

Durante i lavori, è intervenuto anche il segretario generale Fnp Cisl Emilio Didonè. Tra gli argomenti sul tappeto trattati lunedì, la non autosufficienza, la deriva privatistica, la legge delega sugli anziani e la riforma delle Rsa.

«Serve una regia pubblica sulle rsa»

Riflettori puntati su pensionati e anziani, che più di tutti usufruiscono della sanità pubblica, oggi sempre più privatizzata. Spiega Michelon: «Vogliamo confrontarci e aprire un tavolo con il Comune e le autorità per discutere i problemi delle Rsa, ricordiamo che stando alla ricerca commissionata di recente, entro il 2030 nelle Rsa veneziane serviranno altri 800 posti letto per anziani non autosufficienti, che non riusciranno a pagare la retta. Il privato occupa già il 63,8%».

E, sempre stando allo studio commissionato da Fnp Venezia, entro la fine del decennio il 30% dei veneziani avrà più di 65 anni. «Su questo punto la politica è assente, tre posti su quattro saranno in strutture private e le pensioni non saranno più sufficienti, i futuri pensionati non riusciranno a pagare le rette, questo è un punto che ci preoccupa molto», ha detto il neo eletto segretario.

«Liste d’attesa, vogliamo dati reali»

Tina Cupani, segreteria generale Fnp Veneto, ha elencato le tre criticità principali che impattano su anziani e categorie fragili, in merito alle quali si chiede un confronto, la prima le liste d’attesa. «Si continuano a fornire dati che non corrispondono alla realtà. Per questo abbiamo realizzato un sondaggio assieme a Cgil e Uil, dal quale emerge che oltre il 70 per cento degli intervistati dichiara di non aver avuto risposta soddisfacente rispetto a visite e prenotazioni, non vengono rispettati i termini. Sulle liste chiediamo dati veri, quelli della Regione non sono reali». La seconda questione da affrontare con urgenza è la mancanza cronica di medici di base e i numeri di pazienti «insostenibili».

Aggiunge il segretario veneziano: «L’accesso ai medici di base è sempre più difficile, la regione rispende che nessun cittadino è senza, ma con numeri tanto elevati di pazienti anziani e con malattie croniche è evidente che non è possibile essere seguiti. La medicina associata funziona bene, ma non ovunque, ci sono zone disagiate dove non è così». L’ultima sono le dimissioni protette e la necessità di continuità assistenziale, sistema che vent’anni fa reggeva e che oggi – fanno capire – è andato in default, perché quando un anziano esce da una lunga degenza e non è autosufficiente, anche in via temporanea, le famiglie le famiglie si disperano perché il paziente non viene preso in carico da nessuno e tutto ricade sulle loro spalle.

«La regione ci deve saper dire con chiarezza» hanno detto i sindacati «come intende dare continuità assistenziale al malato non sufficiente anche se temporaneo. Una volta gli ospedali avevano un riferimento post lungo degenza, ma oggi? Il servizio c'era ma è stato smantellato». Gli incontri con il tavolo di confronto permanente socio sanitario, sono in programma il 26 giugno sulle liste d'attesa per visite e interventi, il 10 luglio su territorio e carenza di medici di base, il 31 luglio su gestione delle dimissioni protette. Tra i temi che saranno affrontati, anche la riforma Ipab.

Nella segreteria Fnp sono stati eletti Marina Mulzer, classe 1955. E Massimo Cassandro, 64 anni.