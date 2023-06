Spinea, trovata una granata in casa. Vigili del fuoco sul posto. Sospesa erogazione di gas

Allarme in via Goldoni dato da una vedova di 80 anni. I carabinieri sono quindi entrati nella casa e hanno appurato che quella conservata era proprio una granata bellica. Dopo aver portato in un posto sicuro la signora e messo in sicurezza l'area, è stato richiesto l'intervento degli artificieri.(Video Agenzia Pòrcile)

01:01