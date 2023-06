Venezia, la Maturità finisce sotto esame per le indennità: «Pagare di più i commissari»

«La maturità? Andrebbe ripensata completamente». A dirlo è Luigi Zennaro, vice presidente dell’associazione dei presidi del Veneziano. I lavori per gli esami di Stato iniziano ufficialmente oggi, con l’insediamento delle commissioni. Questo sarà il primo anno in cui la maturità tornerà a essere “quella del 2019”, giusto il tempo di essere modificata dal Decreto Ministeriale numero 62 che il Covid ha chiesto un cambiamento di rotta.

Eppure, nonostante il sollievo di Zennaro per il ritorno a un esame pre pandemico, simbolo della fine dell’incubo, il dirigente sottolinea come dovrebbe essere rivoluzionata. Non solo, a detta di Zennaro servirebbe anche un aumento dei compensi ai presidenti di commissione: «non vengono aggiornati dal 2007. In passato molti più insegnanti con esperienza facevano domanda, sarebbe una figura da incentivare».

Rispetto all’esame in sé (che quest’anno coinvolgerà 6.169 sutdenti di cui 104 candidati esterni), Zennaro commenta dicendo che «forse è una modalità che va bene per i licei, ma non per gli istituti professionali. Chi conosce queste scuole sa che sono cinque anni diversi, le basi culturali sono diverse. È un altro percorso, insomma, dovrebbe essere altra anche la maturità. Non vedo perché una prova di italiano comune». Mercoledì i ragazzi saranno infatti chiamati a sostenere il tanto temuto tema: 6 ore, a disposizione 7 tracce per tre tipologie: analisi del testo, tema argomentativo e testo di attualità.

Anche quest’anno è partito il toto tracce, tra gli autori che i maturandi più si aspettano di trovare ci sono D’Annunzio, Verga e Manzoni, visto che sono cent’anni dalla morte dell’autore de I Malavoglia e centocinquanta di quella del padre dei Promessi Sposi. Altro atteso è Italo Svevo, poiché si festeggia anche il centenario della pubblicazione della Coscienza di Zeno, e Italo Calvino, che a ottobre avrebbe spento 100 candeline.

Per le tracce di attualità ci si aspetta la guerra in Ucraina, l’intelligenza artificiale, i diritti civili, la violenza sulle donne e il mondo scolastico, ricorrendo il centenario anche della nascita di Don Milani. La scelta, insomma, non mancherà.

Eppure, per Zennaro non è giusto somministrare la stessa prova a ragazzi con un percorso interamente diverso. Anche la Consulta Provinciale degli Studenti concorda nel ritenere necessaria una riforma della maturità. «Ma che sia definitiva, per evitare che ogni anno ci siano cambiamenti». L’ultimo è stato proprio nel 2019, quando nel colloquio orale sono state introdotte le famigerate tre buste che ricordavano i giochi a premi su Rai 1.

Altra novità della riforma del 2019, l’ingresso dell’educazione civica, nei programmi scolastici e nell’esame. Nonostante queste modifiche, la Consulta ribadisce che «servirebbe un ripensamento, ascoltando tutte le parti coinvolte». Gli studenti, insomma, chiedono maggior ascolto da parte del Ministero nonostante, spiegano, i coordinatori regionali delle consulte abbiano avuto delle interlocuzioni con l’allora ministro Fioramonti, ai tempi, per arrivare alla forma definitiva dell’esame. Ed oggi si è tornati proprio a quella versione lì della maturità, con due prove scritte (il 21 e 22 giugno) e il colloquio orale. Sarà la prima volta, dopo la pandemia, e i presidi sono fiduciosi.

«Il clima è sereno, più dello scorso anno» spiega Michelangelo Filannino, dirigente del liceo Benedetti Tommaseo, «niente a che vedere con i malumori dell’anno scorso. Credo che andrà tutto bene» continua, riferendosi alle proteste dei maturandi del 2022, che chiedevano di mantenere la tipologia di esame adottata durante il Covid, senza gli scritti. Anche Maria Rosaria Cesari, preside del Marco Polo nota un’aria tranquilla: «ci sono le ansie che tutti i maturandi hanno avuto, è un’ansia». Concorda anche Massimo Zane del Foscarini, «una maturità molto tranquilla». «I ragazzi sono sereni, ma bisogna avere comunque un po’di attenzione in più, ricordiamoci che sono figli del Covid» sottolinea.