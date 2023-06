Venezia, dopo un secolo chiude la clinica della scarpa: nessuno rileva l’attività

Dopo un secolo di attività, tre calzolai passati al suo interno e milioni di scarpe riparate, il piccolo locale vicino al ponte Do Spade, a due passi da Rialto, spegnerà le luci e i macchinari verranno portati via.

È tempo, infatti, per Aronne Pagano - 69enne residente a Marghera - di andare in pensione, dopo 51 anni di servizio. «Certo, mi dispiace chiudere, ma non ce la faccio più. La mia vita non è solo il mio lavoro, vorrei fare anche altro, leggere, scrivere, ad esempio», spiega. Il 24 giugno sarà ufficialmente pensionato, il 27 i macchinari lasceranno i 6 mq del negozio e quello non sarà un giorno molto felice.

«Per mesi ho cercato qualcuno che potesse rilevare l’attività, ma non ho trovato nessuno, purtroppo». Qualcuno alla porta di Pagano si era presentato, anche dei giovani, con sua grande sorpresa. «Con uno avevo concordato di vendergli la bottega per 10 mila euro, promettendogli sei mesi di insegnamento. Ma alla fine lui mi aveva proposto di pagare cento euro al mese, non era possibile». Poi era stato il turno di una famiglia veneziana, già inserita nel mondo della pelletteria, ma l’accordo non c’è stato.

«Allora, ho smesso di cercare», dice. Aveva provato anche a proporre ai suoi colleghi calzolai di spostarsi nel suo negozio, centralissimo. «La zona è ottima, si lavora molto. Ma diversi mi hanno detto che è troppo piccolo».

Con i macchinari, gli arnesi da lavoro e lo scaffale pieno di scarpe e borse da sistemare, nel locale ci si deve stringere. Aronne svela il suo segreto per aver resistito così tanti anni in un angolino così piccolo: «Ho sempre lavorato fuori, in calle», racconta indicando il tavolino a cui si appoggia per sistemare sandali e cinture quando l’unico strumento che gli serve è la propria manualità fine.

«Stando sempre fuori, non mi sono mai ammalato. Estate o inverno che fosse, io ero lì». E nel corso di cinquant’anni, dal suo banchetto ha visto il mondo delle calzature subire una sorta di rivoluzione. O, forse, sarebbe meglio dire un decadimento.

«È cambiato tutto, la qualità della lavorazione e dei materiali è crollata. Non c’è più attenzione, si pensa solo a guadagnare». Questo, però, per lui ha significato un lavoro costante. E ancora oggi, tra una parole e l’altra, dei veneziani si affacciano alla porta della «Clinica della scarpa» per approfittare degli ultimi giorni di attività.