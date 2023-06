Tentata rapina a Jesolo, 34enne arrestato e poi rimesso in libertà

Aveva appena tentato di portar via alcuni generi alimentari da un supermercato di Jesolo usando violenza nei confronti degli addetti alla sicurezza. Un moldavo di 34 anni, incensurato, è stato fermato dai carabinieri della Stazione di Jesolo, nel corso di servizio di controllo del territorio e della richiesta di intervento.

L’uomo, in verosimile stato di ebbrezza alcolica, dopo aver sottratto merce per un valore di circa 15 euro, avrebbe cercato di allontanarsi nonostante il personale dell’antitaccheggio lo avesse fermato spintonandolo e strappando, danneggiandola, una catenina indossata da un’operatrice.

La merce è stata subito restituita all’avente diritto.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentata rapina impropria e danneggiamento e trattenuto in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida presso il Tribunale di Venezia. Lunedì mattina nel rito direttissimo è stato convalidato il suo arresto e ordinata la remissione in libertà in considerazione del suo stato di incensuratezza con udienza aggiornata al mese di luglio.