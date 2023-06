Una granata conservata in casa dal marito. Donna lancia l’allarme. Zona evacuata

Una telefonata arrivata all'improvviso oggi, 19 giugno, alla centrale dei carabinieri. Dall'altra parte della cornetta una donna di 80 anni rimasta vedova che allertava preoccupata del fatto che in casa sua, dentro una teca, fosse conservata una granata.

Oggetto che, era stato messo lì dal marito come un cimelio. «Penso sia pericolosa», ha detto ai militari. In pochi secondi è scattato l’allarme.

Spinea, trovata una granata in casa. Vigili del fuoco sul posto. Sospesa erogazione di gas

Si è subito attivata la catena dei soccorsi e in via Carlo Goldoni al civico 8, in poco tempo sono arrivati carabinieri, vigili del fuoco, ambulanza e tecnici del gas che hanno sospeso l’erogazione di metano nell’intera zona.

I carabinieri sono quindi entrati nella casa e hanno appurato che quella conservata era proprio una granata bellica.

Dopo aver portato in un posto sicuro la signora e messo in sicurezza l'area, è stato richiesto l'intervento degli artificieri.