Mestre, ecco le nuove “zone 30” e con sosta per soli residenti: dove, come e quando

La parola d’ordine è sperimentazione. Il Comune interviene con una ordinanza per tutelare dalla sosta selvaggia il centro abitato di Tessera, istituendo anche una zona 30. La prima di tante, precisa l’assessore alla Mobilità Renato Boraso.

Nell’ambito delle azioni del Pums comunale, il piano urbano della mobilità sostenibile, si torna a parlare di come proteggere dal traffico e dalla sosta selvaggia le zone residenziali di terraferma. «Partiamo con un provvedimento per Tessera che ha visto in questi giorni nuove precisazioni con una seconda ordinanza che sostituisce quella di pochi giorni fa», spiega l’assessore comunale. «Ma stiamo lavorando ad un provvedimento, prossimo, tra il quartiere Aretusa e quello di San Giuseppe, tra via Forte Marghera e viale San Marco dove ci sono auto di persone che non sono residenti che lasciano qui l’auto per andare a Venezia o che la lasciano parcheggiata anche per più giorni».

Il provvedimento per Tessera centro prevede la sperimentazione per un anno, fino al 30 giugno 2024, di provvedimenti a tutela della sosta regolare in centro al paese. Qui dopo la istituzione della ZTC in aeroporto, la sosta selvaggia è diventata un bel problema. Ora si corre ai ripari.

Lungo via Orlanda si può parcheggiare l’auto per massimo 3 ore, pena la rimozione del veicolo (misura che vale per i non residenti). Scatta anche la zona 30, con velocità dei veicoli ridotta al minimo, nelle vie Alessandria, Asti, Bazzera, Briga, Tenda,Pinerolo, Saluzzo e via Vecchio Hangar, che diventano una unica zona residenziale protetta dal traffico. Vengono protetti anche gli stalli di sosta davanti alla farmacia di Tessera, fronte strada, dove si potrà parcheggiare l’auto per massimo 30 minuti.

Inoltre si è deciso di migliorare la visibilità dei passaggi pedonali lungo via Orlanda e la via Triestina. Il provvedimento, già annunciato nei giorni scorsi, è ora stato maggiormente dettagliato. Ed è una risposta allo stallo in cui sono i rapporti tra Save e Comune di Venezia, dopo la querelle sulla tassa di imbarco, e la scoperta che la ZTC aeroportuale non ha visto veri controlli sui veicoli.

Il park selvaggio è uno dei problemi di Tessera. Da risolvere con un marciapiede protetto anche il problema dell’imbocco tra la Triestina e via Galilei, circa 160 metri, che vede molti viaggiatori con i trolley camminare a loro rischio a bordo strada.

E sempre Tessera chiede da tempo all’Anas di realizzare una ciclabile lungo via Orlanda fino a Campalto. Opera promessa dall’amministrazione comunale e che rientra tra le richieste avanzate anche a Save nel dibattito pubblico sul masterplan.

Dopo Tessera toccherà alla zona finale di viale San Marco, spiega Boraso che sta preparando anche una serie di incontri con le Municipalità per raccogliere le istanze proprio per interventi come le zone 30, che stanno spuntando come funghi in giro per tutta l’Italia.

Boraso spiega che dedicherà il mese di luglio al confronto con le Municipalità e i comitati, in una sorta di “tour” dell’assessore per fare il punto in vista della messa, nero su bianco, degli interventi all’interno del Piano comunale. Per quello della Città metropolitana, di area vasta, entro la fine di questo mese si dovrebbe concludere definitivamente l’iter di approvazione finale.

Incontri sono già sollecitati dai Municipi: tre almeno per Venezia Murano Burano, uno per la zona della Gazzera, un altro per i problemi di Campalto e Mestre centro.

Ma la lista di Boraso è destinata ad allungarsi.