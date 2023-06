Stop ai locali fracassoni a Venezia: venti sotto osservazione

Sono venti i locali considerati fracassoni in città. Alcuni a Mestre, ma per la grande maggioranza si trovano in centro storico. E a questi locali e alla città rumorosa la Polizia locale ha lanciato la sfida. «Non controlleremo solo i decibel, ma anche l’orario entro il quale la musica deve terminare. Una nuova filosofia per rendere la città più silenziosa di notte» spiega Marco Agostini, comandante della Polizia locale, «Non sarà una cosa immediata, ma alla fine ci riusciremo».

Le prime cinque sanzioni sono arrivate nelle scorse settimane. Ma non sono tanto queste a spaventare gli esercenti, ma il fatto che alla seconda sanzione l’attività del locale viene sospesa tre giorni, mentre alla terza quindici giorni. E si ricomincia da qui con la sordina a bar, locali vari, feste e karaoke vari.

Ad occuparsi dei fracassoni sono pattuglie della Polizia locale in borghese. Spesso vengono scambiati per clienti. Ma forti anche di una sentenza della Cassazione di dieci gironi fa, applicano le nuove direttive del Comando. La sentenza ha ribadito che dopo le 23 non ci può essere più musica fuori dal locale, ma neppure all’interno. Altro aspetto che inizia a dare fastidio agli esercenti che creavano attrazioni nel proprio bar organizzando i karaoke è il divieto di posizionare delle casse acustiche all’esterno del locale. Si trattava soprattutto di locali piccoli che non potevano ospitare all’interno impianto e cantanti dilettanti. Una moda che negli anni scorsi aveva creato non poche proteste da parte di coloro che vivono accanto agli esercizi commerciali.

Nel dopo lockdown in diverse parti della città il karaoke serale, ma anche durante il giorno era diventato di casa. Quindi il divieto di installare casse all’esterno vale per tutta la giornata. Le sanzioni variano tra i 300 e i 400 euro. Ma come detto non è tanto la cifra a fare da deterrente, ma i periodi di chiusura previsti in caso di reiterazione del mancato rispetto del divieto. I fracassoni maggiori si trovano a Cannaregio, San Marco e a Castello. E non solo nelle zone della movida. Mentre a Mestre le maggiori attenzioni dei vigili urbani ci sono per via Manin e la zona di via Verdi e dintorni. La stretta viene applicata anche a chi organizza musica dal vivo. Non è vietata. Ma chi lo fa deve presentare in Comune una Scia (Segnalazione certificata di inizio attività), cioè la dichiarazione amministrativa da presentare in Comune che permette alle imprese di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva. E potranno organizzare al massimo venti eventi in un anno. Al comando della Polizia locale spiegano che la stretta si è resa necessaria dopo le decine e decine di esposti arrivati contro i locali fracassoni, in particolare lo scorso anno durante il periodo estivo. Servirà per ridare sere e notti meno rumorose ai veneziani? La Polizia locale adesso ci spera. —