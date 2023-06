La rivoluzione digitale per i biglietti del trasporto pubblico locale a Venezia. Ecco cosa cambia

Rivoluzione digitale nella bigliettazione Actv. Un investimento complessivo di quasi 5 milioni di euro che prevede alcuni passaggi da qui al primo semestre del 2024. Comprendono la possibilità di comprare biglietti via WhatsApp, la digitalizzazione della Carta Venezia Unica, la possibilità di pagare con la carta di credito, se contact-less, passandola direttamente sulla validatrice, più in generale una forte spinta sulla bigliettazione elettronica. “Sono possibilità di acquisto dei biglietti che si aggiungono a quelle già esistenti”, dice il direttore generale di Avm-Actv Giovanni Seno, “un’avanzata digitale in co-esistenza con quello che è stato fino ad ora. Ma il nuovo sistema permetterà di avere una unica interfaccia per tutti i servizi del trasporto pubblico e quelli gestiti dalla nostra azienda”. Un sistema, come si dice in gergo, account based: vuol dire che con un solo account si potrà accedere a tutti i servizi. Vediamo insieme quindi quali sono i passaggi più importanti della transizione digitale, e quando avverranno.

Biglietti via WhatsApp

Dal 20 giugno sarà possibile acquistare i biglietti del trasporto pubblico locale attraverso WhatsApp. Per farlo bisognerà inquadrare con il telefonino i Qr-Code che saranno, a partire dalle prossime ore, installati alle fermate degli autobus nell’area urbana e agli imbarcaderi Actv. Dopo aver inquadrato il Qr Code si aprirà una chat con il servizio Chat&Go. Attraverso un link sarà possibile procedere con l’acquisto del biglietto. Al momento sono disponibili tre opzioni: il biglietto Aerobus per l’aeroporto (10 euro), il biglietto autobus per terraferma, Lido e Pellestrina, Tram e People Mover (1,50 euro); Il biglietto ordinario per la navigazione (9.50 euro). Ad agosto sarà possibile acquistare anche i biglietti dell’extra-urbano mentre a partire da gennaio 2024 sarà possibile acquistare anche i biglietti a tariffa ridotta per Venezia, collegati alla carta Venezia Unica. Il pagamento, nell’interfaccia dell’acquisto, potrà avvenire tramite sistemi come ApplePay e Samsung Pay o con carta di credito. La validità del biglietto scatta nel momento dell’acquisto. La modalità infatti nasce per gli acquisti last second.

Carta Venezia Unica virtuale

Da inizio luglio si potrà fare la carta Venezia Unica da casa, senza bisogno di recarsi agli sportelli dedicati, evitando così le lunghe code che si formano soprattutto nel periodo del rinnovo degli abbonamenti, a inizio mese, e soprattutto nel periodo scolastico. Fino ad ora la carta Venezia Unica poteva essere fatta solo in presenza. Ora lo si potrà fare collegandosi al sito di Avm, registrandosi, e fornendo tutti i dati personali, compresa la foto, che si sarebbero forniti all’operatore allo sportello. Dopo aver compilato la scheda l’utente riceverà via mail nell’arco di un paio di giorni il contratto da firmare e il numero della tessera da registrare nell’App di Actv (che in questi mesi verrà totalmente ridisegnata). Chi vorrà potrà tenere la carta solo virtuale. Chi invece preferisce averla anche cartacea potrà ritirarla, entro trenta giorni, all’ufficio Actv di via Martiri della Libertà.

Bigliettazione elettronica

Da gennaio scatta il potenziamento della bigliettazione elettronica. Abbonamenti e biglietti della Carta Venezia Unica - che oggi si possono acquistare attraverso l’App - potranno essere comprati anche collegandosi al sito di Actv. Sempre nei primi mesi dell’anno entrerà in funzione il sistema di pagamento (in questo caso riservato prevalentemente ai turisti) appoggiando la carta di credito o il bancomat contact-less direttamente alle validatrici degli autobus o dei tornelli, per gli imbarcaderi. Con questo sistema di pagamento scatterà il sistema best rate (migliore tariffa).

Che cosa vuol dire? Un algoritmo calcolerà la migliore tariffa per l’utente in base al numero di viaggi in un determinato periodo di tempo. Facciamo un esempio per capire: se un turista passerà la carta di credito due volte, per due viaggi, pagherà 9.50 euro più 9.50 euro quindi 18 euro. Ma al terzo viaggio l’algoritmo farà scattare non un terzo biglietto da 9.50 (che porterebbe il totale a 27,50 euro) ma il biglietto giornaliero (valido 24 ore) da 25 euro azzerando i 18 euro prelevati nei due viaggi precedenti.

Per validare i biglietti non sarà più necessario avere fisicamente la carta Venezia Unica, ma la si potrà mettere nel wallet del proprio telefonino, o in altre app simili, e passare il telefono sulle validatrici. Lo stesso sistema, per capirci, con il quale si sporge il telefono alla cassiera di un supermercato per la carta fedeltà. In futuro il pagamento potrà avvenire anche passando la propria carta d’identità digitale.

Pannelli elettronici informativi alle fermate

Novità in arrivo anche alle fermate degli autobus. Nelle 500 fermate comprese nel servizio urbano compariranno i pannelli elettronici che, oltre a dare informazioni sulle linee, indicheranno anche i minuti d’attesa dei mezzi in arrivo. Oggi, nella terraferma urbana, sono installati 80 pannelli. La copertura delle 500 fermate è prevista tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. In laguna, dove i pannelli sono già previsti ai vari imbarcaderi, l’azienda sta ragionando su un cambio di tecnologia, introducendo la tecnologia a led, per rendere i pannelli più resistenti alla pioggia ma soprattutto al sole, che sta danneggiando molti degli apparecchi già installati.