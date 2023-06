Jesolo, Polegato chiede una maxi concessione per la “sua” spiaggia

Concessioni pluriennali per aggirare la direttiva Bolkestein, anche “Mr Geox” , Mario Moretti Polegato, presenta la domanda ai sensi della legge 33. Per la sua concessione sulla spiaggia davanti al prestigioso hotel Casa Bianca al Mare, l’imprenditore veneto ha compiuto un passo davvero importante anche per i concessionari vicini in questo tratto del lido, finora rimasti però alla finestra.

Non c’è ancora la pubblicazione nell’albo pretorio del Comune, come prevede la procedura, ma intanto la domanda è stata presentata ed è aperta anche ad altri concessionari che volessero aggiungersi. Non un’iniziativa personale, dunque, ma un passo che potrebbe essere fatto anche assieme ad altri che volessero aggiungersi a breve. Finora a Jesolo ha presentato la domanda solo il consorzio Manzoni, mentre altri dovevano presentarla, pur con un clamoroso ritardo rispetto a realtà come la Bibione Spiaggia, che presentò domanda diversi anni fa ottenendo la prima concessione pluriennale in assoluto. Lo stesso hanno fatto negli anni successivi la Eraclea Beach, poi un consorzio a Caorle e anche al lido di Venezia con l’hotel De Bains.

Una procedura che da anni il presidente di UnionMare Veneto, Alessandro Berton, a capo del sindacato balneari, ha suggerito agli imprenditori del litorale, spesso però inascoltato. La legge regionale nello specifico consente, attraverso investimenti che vanno dai 200 mila euro fino ai 2 milioni e mezzo di euro, di avviare i percorsi di evidenza pubblica e ottenere concessioni ventennali. In questo modo la direttiva europea incubo dei balneari viene in qualche modo aggirata, escludendo l’obbligo delle gare pubbliche per ottenere le concessioni. E questo indipendentemente dalle sentenze e pronunciamenti dei vari organi coinvolti, dal Consiglio di Stato alla Corte Europea.

Lo ha fatto a suo tempo la Bibione Spiagge, con successo immediato e indicando una strada da percorrere. A Jesolo c’è stato nei mesi scorsi il consorzio Manzoni e si attende anche il Marconi. Ci sono poi un paio di campeggi su terreno demaniali, tra cui il Waikiki, che avrebbero fatto domanda. A Caorle ha avviato le procedure il Consorzio Arenili. Bisogna presentare un piano di investimenti che garantisca dei benefici anche al Comune, con servizi, strade, parcheggi e quant’altro.

I concessionari, avvalendosi della legge regionale 33, stanno presentando istanze per ottenere il rinnovo della concessione balneare per altri 20 o più anni a partire dal 1 gennaio 2024 quando ci sarà l’obbligo delle gare. Restano molti dubbi degli operatori. Secondo la normativa nazionale, infatti, che fino a prova contraria è prevalente, così come la sentenza del Consiglio di Stato, viene stabilito che il termine delle attuali concessioni cessa il 31/12/2023.