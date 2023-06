Venezia e prezzi, l’inflazione pesa: i pernottamenti costano il 25% in più

Cara, carissima Venezia. L’inflazione alle stelle ha colpito in maniera evidente il settore alberghiero, i servizi di ristorazione e il costo dei prodotti alimentari e delle bevande analcoliche in tutt'Italia. Ovviamente, anche a Venezia i rincari si sono fatti sentire.

Lo conferma l’analisi fatta dall’Unione Nazionale dei Consumatori, che ha elaborato i dati Istat relativi all’inflazione nel mese di maggio.

Rispetto ai servizi di alloggio, quindi al costo degli alberghi, ma anche alberghi, motel, pensioni, bed and breakfast, agriturismi, villaggi vacanze, campeggi e ostelli della gioventù, Venezia si trova in vetta alle classifiche, quinta solo dopo Firenze, Palermo, Milano e Olbia.

Nonostante la lievitazione dei costi - si parla di un +25,5% , ben sopra la media nazionale del 13,6% - i rappresentanti di categoria di Federalberghi hanno più volte sottolineato come i rincari non hanno dissuaso i visitatori dal venire nella città d’acqua.

La primavera è stata all’insegna del turismo, con strutture ricettive piene e richieste di prenotazione incessanti. Un buon segno per i proprietari degli hotel, che più avevano sofferto la pandemia. Anche a Treviso, i rincari dei servizi di alloggio si sono fatti sentire e l’aumento è stato del +17,9%.

Aumenti che non hanno riguardato tutte le città allo stesso modo. Accanto alla crescita di oltre il 25% del prezzo, come nel caso di Venezia, ci sono posti come Firenze dove l’inflazione ha raggiunto il 53%, ma anche altri come Siena dove è stata solo dell'1,7% o ancora città dove è diminuita, come Rimini(-7,7%)- che ha risentito del crollo della domanda e delle disdette a seguito dell’alluvione - e Torino (-13,8%). Invece, in fatto di servizi di ristorazione - quindi ristoranti, pizzerie, bar, pasticcerie, gelaterie, prodotti di gastronomia e rosticceria - i divari tra le città sono meno clamorosi.

Venezia, ad esempio, è al quarantottesimo posto, con un’inflazione pari al 5,9%, stavolta al di sotto della media nazionale che è del 6,5%.

Il dato veneziano è simile a quello delle altre città del Veneto: con Belluno dove è pari all’8%,Vicenza al 6,7%, Padova al 6,6% e Rovigo al 5,5%. Leggere oscillazioni, ma non aumenti particolarmente distanti e significativi tra i capoluoghi di provincia.

Anche i prodotti alimentari e le bevande analcoliche sono aumentati in Italia dell'11,8%, equivalenti ad una mazzata pari in media a 665 euro in più su base annua.

A Venezia l’inflazione è di poco inferiore, con una percentuale pari all’11,7%.

Sicuramente è andata peggio a Rovigo (+13%)e Padova (+12,2%). Costa tutto di più, insomma.

Dall'albergo, al gelato, al pane. Sembra essere proprio il caso di dirlo: città che vai, aumento che trovi.