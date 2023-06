Morti per overdose, record in città: Mestre è la piazza dello spaccio del Nordest

Quattordici morti di overdose nel 2022, quattro in più rispetto all’anno precedente. Solo nella Città metropolitana di Roma, che però ha cinque volte gli abitanti del Veneziano, sono stati registrati più decessi (21) causati dall’abuso di sostanze stupefacenti. A certificare i dati su consumo, uso e contrasto alla droga in Italia è l’ultima relazione annuale della Direzione centrale per i servizi Antidroga del Dipartimento della Pubblica sicurezza presentata a Roma.

I decessi per overdose

Tra i dati più significativi, per Venezia e Mestre, c’è quello relativo ai decessi, in aumento del 40%. Overdose di eroina soprattutto, ma non solo. Uno scenario da anni Ottanta che in molti pensavano essersi lasciato alle spalle.

Ma chi abita a Mestre sa che non è così. Ragazze e ragazzi, spesso giovanissimi, con la siringa in mano e la mezza lattina per scaldare l’eroina all’ingresso dei palazzi sono scene da tutti i giorni.

A livello nazionale nel 2022 ci sono stati 298 decessi per overdose, due in più rispetto all’anno precedente.

«Dal 1973, anno in cui hanno avuto inizio le rilevazioni in Italia sugli esiti fatali per abuso di droga», si legge nella relazione, «è di 26.749 morti il tributo di vite umane dovuto al consumo di stupefacenti».

Per ciò che riguarda Venezia mettendo insieme i dati degli ultimi cinque anni (dal 2018 al 2022) il numero delle vittime è di 51, dieci all’anno.

Il 2017 era stato l’anno più nero, con 18 vittime accertate. E in questa prima metà del 2023, stando a quel sismografo del fenomeno che è il portale Geo-overdose - e che raccoglie gli articoli apparsi sulla stampa - le vittime sono già quattro. Mettendo insieme i dati degli ultimi cinque anni Venezia è alle spalle di altre aree metropolitane come Roma, Napoli e Torino. Ma conta più vittime di Milano. E a colpire è il numero dei decessi rispetto al numero dei residenti nelle altre aree metropolitane, molto più abitate. Prendiamo i dati del 2022: a Roma c’è stata una vittima ogni 200 mila abitanti, mentre a Venezia una vittima ogni 59 mila residenti.

«Ma Mestre vuol dire Nordest»

«È un dato che però non deve trarre in inganno», dice un investigatore che si occupa del caso via Piave, «perché il mercato della droga cittadino, in particolare quello di Mestre e dell’area compresa tra via Piave e la stazione ferroviaria, è un mercato che serve tutta l’area del Nordest. Sono molti i clienti che arrivano da fuori città. E molti comprano droga per poi rivenderla nei loro territori».

Una realtà di cui gli operatori sono ben consapevoli. E che è emerso anche in varie indagini.

Del resto basta farsi un giro tra via Salettuol o via Felisati o nelle altre aree dedicate al consumo per incontrare clienti che arrivano da Padova, la Marca, Udine o Pordenone. Per questo nella strategia del Comune c’è il coinvolgimento anche delle Usl di origine dei consumatori che hanno nel bazar di Mestre il loro punto di riferimento soprattutto per l’eroina gialla e la cocaina.

E nel frattempo Ca’ Farsetti ha deciso di estendere anche alle ore diurne il servizio di accoglienza a bassa soglia “Stop&Go”.

Gli operatori cercheranno di agganciare i consumatori e convincerli a fare riferimento alla struttura di via Giustizia senza rimanere in strada. Un atteso potenziamento sul fronte sociale, sollecitati anche da molti residenti, che si affianca alla stretta securitaria.

Indagini e sequestri

La relazione si focalizza anche sulle operazioni antidroga in città. Le sostanze sequestrate sono aumentate del 196% passando da 66 chilogrammi del 2021 a 195 del 2022.

In forte aumento il sequestro da parte delle forze dell’ordine di droghe sintetiche e hashish mentre c’è stata una flessione per l’eroina e la cocaina; 215 le operazioni antidroga, 267 le persone segnalate all’Autorità giudiziaria, sopratutto italiani, albanesi, tunisini e nigeriani che, a vario livello, gestiscono il traffico e lo spaccio di droga. I minori denunciati per reati sugli stupefacenti sono stati 19, dei quali 6 in stato di arresto, con un incremento del 46%.

La cocaina nelle fognature

Anche le analisi delle tracce di urina che finiscono dai wc nelle acque reflue del sistema fognario servono come indicatore del consumo di droga. E già nel rapporto 2022 dell’Istituto Mario Negri, Venezia era risultata prima tra i capoluoghi di regione per il numero giornaliero di 23 dosi di cocaina consumate ogni mille abitanti.