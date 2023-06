Marcon, pensionato ha un malore in bicicletta: si accascia e muore

Tragedia ieri mattina a Gaggio. Un pensionato, Luigi Aidone, ha perso la vita dopo essere stato colpito da un malore, mentre si trovava sul percorso ciclopedonale di via Mattei.

Erano circa le 9.30 e il pensionato, che tra poco avrebbe compiuto 74 anni, era uscito a fare delle spese.

Stando alle testimonianze raccolte, sembra che l’uomo stesse procedendo portando la bicicletta a mano, quando all’improvviso si è accasciato. I presenti hanno lanciato l’allarme e sul posto è arrivata un’ambulanza del Suem 118.

Nonostante i tentativi di rianimazione, per Luigi Aidone non c’è stato nulla da fare. La polizia locale ha effettuato i rilievi di legge, sentito i testimoni e informato dell’accaduto il pubblico ministero di turno, che ha già messo la salma a disposizione dei familiari per i funerali. Luigi Aidone, per gli amici Gigi, era originario di Venezia.

Nato a Cannaregio, aveva poi vissuto con la moglie Renata a Mestre. Da non molto tempo si erano trasferiti a Marcon, per stare più vicini ai figli. Il pensionato lascia due figli, Fabio e Silvia. Per tanti anni aveva lavorato come impiegato alla Telecom. Da giovane gli piaceva vogare. Ma amava soprattutto viaggiare. Con la moglie avevano percorso tutta Europa con il loro fidato camper.

In passato Luigi Aidone era stato anche, per molti anni, un donatore dell’Avis. La data dei funerali sarà fissata nelle prossime ore. La notizia della tragedia ieri ha fatto rapidamente il giro di Marcon. In tanti hanno espresso cordoglio per l’accaduto. Della vicenda si è occupata anche il vicesindaco Carolina Misserotti, che ha espresso ai familiari le condoglianze della comunità marconese. Il Comune, con i suoi uffici, si è messo a disposizione della famiglia per il supporto necessario in questo difficile momento.