Venezia, un “ospedale da campo” per protestare contro la carenza di medici

Un ospedale da campo improvvisato ha fatto la sua comparsa davanti ai giardini della Biennale. La protesta e del Movimento per la difesa della sanità pubblica, ma anche dei cittadini, dei residenti a Castello per le difficoltà della medicina di base.

Oltre 1000 gli assistiti che il dottor Chiarot ha lasciato andando in pensione, 4 i medici rimasti, di cui ad oggi solo uno ha ancora 56 posti disponibili.

Venezia, un ospedale da campo come forma di protesta contro i tagli alla sanità

“È vero che mancano medici” ha esordito Salvatore Lihard del Movimento “ma questa azienda sanitaria non fa nulla per tamponare questa situazione voluta ad arte dalla Regione”.

Solo una trentina questa mattina i manifestanti, pochi rispetto a settimana scorsa quando circa in 100 hanno partecipato ad un’assemblea pubblica in largo Isedra sugli stessi temi. Sarà il caldo. "Ma nonostante il sole non lasci scampo alla pelle resa fragile dall’età, la protesta continua e continuerà, “perché la battaglia per la sanità pubblica è ancora tutta da vincere”. Per questo, l’idea è quella di far arrivare l’ospedale da campo in uno dei prossimi consigli regionali.