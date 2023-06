Mose, barriere su con 110 centimetri. Brugnaro: «Avviare le opere aggiuntive»

«Positivo che sia avviata finalmente l’opera di manutenzione del Mose. Sarò presente il 5 luglio per verificare le condizioni della prima paratoia che sarà tolta dopo tutti questi anni di immersione. Ma adesso occorre avviare gli interventi delle opere compensative in laguna, il rialzo delle rive, il rifinanziamento della Legge Speciale e la funzionalità del porto nelle ore notturne». Così il sindaco Luigi Brugnaro alla riunione della Cabina di regia, convocata in Prefettura dal prefetto Michele Di Bari. Occasione per fare il punto.

Quote di sollevamento

La commissaria Elisabetta Spitz ha annunciato che in autunno il Mose sarà sollevato in caso di necessità anche se non ultimato quando la marea raggiungerà i 120 centimetri. Il prossimo anno si arriverà a 110, la quota prevista nel progetto. Lo scorso anno i sollevamenti erano stati fissati a 130, quando buona parte della città è già sott’acqua, sollevando polemiche. «Questa progressività», ha detto Spitz, «si rende necessaria al fine di testare l’operatività sottostante alle azioni di manovra relative al sollevamento delle paratoie».

Manutenzione

Il 5 luglio dunque sarà tolta la prima paratoia delle 21 della schiera di Treporti-Lido Nord, sott’acqua dal 2013. «Subito dopo l’esito dei primi riscontri», dice Spitz, sarà avviata per la manutenzione delle altre bocche di porto». Occorrerà verificare la reale entità dei danni, per stabilire se la cifra fissata di 60 milioni l’anno per la manutenzione sia sufficiente oppure no.

Collaudi

La fase di avviamento si concluderà nel 2025, mentre il 31 dicembre di quest’anno i avori dell’opera dovrebbero essere conclusi. In settembre saranno nominate le commissioni per il collaudo. Un business da decine di milioni di euro, con compensi proporzionali al valore dell’opera, sei miliardi e mezzo di euro, che interessa i collaudatori nominati dal ministero e dalla struttura commissariale. Il Mose venne in parte collaudato dieci anni fa, con polemiche e inchieste sui compensi elevati destinati a funzionari del ministero, dell’Anas, della Corte dei Conti.

Cronoprogramma

«I lavori procedono a ritmo serrato», ha assicurato Spitz, commissaria straordinaria con poteri speciali nominata dopo l’Acqua Granda del 2019. Secondo il commissario le date per la consegna dell’opera saranno rispettate. Anche se in ritardo appaiono ancora molti settori, dagli impianti alle manutenzioni, alla conclusione delle conche di navigazione a Chioggia e Malamocco.

Prefetto

Prima riunione presieduta da Michele Di Bari, il prefetto subentrato qualche mese fa a Vittorio Zappalorto. Di Bari ha definito il Mose «una grande opera di scienza a servizio della città». Ha esortato anch’egli ad avviare al più presto le opere compensative in laguna, in particolare a Chioggia e nei cantieri di Cavallino-Treporti. «La tempistica così come definita dal commissario è stata rispettata», ha detto, «le risorse assegnate e appaiono congrue».

Autorità

Ultime ore per decidere quale sarà il futuro dell’Autorità per la laguna, che dovrebbe unificare competenze e prendere in mano la gestione del Mose e il governo delle acque lagunari. Due i candidati, l’ex prefetto Vittorio Zappalorto e il generale della Guardia di Finanza Giovanni Mainolfi.