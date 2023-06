Processo ai “corvi” in Curia. Don D’Antiga accusò il Patriarca di essere un «drago maledetto»

«La prima volta che mi accorsi dell’astio che don D’Antiga aveva nei confronti del patriarca Moraglia fu nel 2016, quando il patriarca venne chiamato a celebrare messa per gli invalidi a San Salvador e D’Antiga si rifiutò di concelebrare. Quando rientrammo, ricevetti una telefonata: D’Antiga era molto alterato, “bastardo di un dragone maledetto, gliela farò pagare, ho conoscenze a Roma”.

Il patriarca prese il telefono e lo invitò a pranzo. Dopo mezz’ora era un’altra persona, ossequioso: disse che avrebbe fatto penitenza. Rimasi allibito».Così testimonia Morris Pasian, segretario del patriarca, davanti al giudice Stefano Manduzio.

E al processo ai due presunti “corvi” accusati dalla Procura di aver tappezzato Venezia nel 2019 di volantini diffamatori, dipingendo la Chiesa veneziana come una sorta di lobby gay, si torna sempre a parlare dell’ex sacerdote Massimiliano D’Antiga, che non è imputato. Per l’accusa, Enrico Di Giorgi e Gianluca Buoniconti avrebbero agito in difesa dell’ex parroco, destinato ad altri uffizi dal patriarca. Lettura risolutamente negata dai difensori.

A tutti i sacerdoti citati nei volantini e che si sono costituiti parte civile la pm Daniela Moroni fa la stessa domanda: «Perché ha deciso di fare querela e si sente diffamato?».

«Il 31 gennaio 2019», ricorda ancora Pasian, « mi ha chiamato il vicario dicendo affissi alcuni volantini, nel quale venivano riportate accuse di pedofilia, convivenze omosessuali, mercimonio e confessione nei confronti di confratelli in riferimento al VI comandamento, per il quale c’è la pena della scomunica. Sono totalmente estraneo: andava tutelata l’onorabilità».

Delle accuse di “Fra.Tino” su soldi della chiesa che confluivano in conti privati, ha testimoniato don Alessandro Panzanato.

«Sono arciprete della congregazione di San Michele: una volta all’anno ricevo una somma da 9 congregazioni di un’Ipab sul mio conto personale», spiega il parroco di Cavallino-Treporti, dove D’Antiga abita e della congregazione faceva parte, «il giorno di San Michele, decidiamo tutti insieme spese, beneficenze, quanto accantonare per i restauri dei paramenti antichi. Tutto votato all’unanimità: poi provvedevo con bonifico o assegno. Ho provato più volte a fare un conto separato, ma implicava creare una fondazione della congregazione: davvero problematico.

Se ho pensato che D’Antiga ci fosse in mezzo? Sì, qualche mese prima avevo avuto qualche discussione con lui. Mi accusava di non averlo difeso: ma io volevo tenere la comunità unita, non schierarmi. Ho deciso di denunciare pensando al dolore di mia madre il giorno che sono passato accanto a un signore e l’ho sentito dire: “Passa un prete, nascondi i bambini”».

Testimonianza rinviata del sacerdote A.L., che ha patteggiato 16 mesi per adescamento minori, per i pranzi “tutti nudi” con minori. A chiudere, padre Angelo Preda, già parroco a Ss Giovanni e Paolo: «Dopo averne parlato con l’allora patriarca Scola, accolsi tutti. Questo portava via fedeli dalle parrocchie – San Salvador, Santa Maria Formosa, San Francesco – ho pensato che a qualcuno dava fastidio».