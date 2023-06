Si barrica in casa della ex compagna, aveva il divieto di avvicinarsi: arrestato

Era stato allontano dalla casa familiare per le violenze sulla compagna. Storia di soprusi durati anni in un’abitazione di Cannaregio. Ma l’uomo non accetta la decisione del giudice non rispettando i divieti imposti dal Tribunale. Alla fine viene arrestato dai carabinieri dopo l’ennesima violenza. E subito dopo condannato.

Lunedì mattina i carabinieri del Nucleo Natanti di Venezia hanno arrestato un albanese da tempo residente in laguna con l'accusa di violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna italiana. Deve stare lontano da dove lei va al lavoro, da dove abitualmente si reca fare la spesa e dal percorso che fa per tornare a casa.

Il provvedimento cautelare era stato emesso dal Tribunale di Venezia su richiesta della Procura, a seguito di reiterate violenze e maltrattamenti subiti dalla donna, culminati da ultimo in un’aggressione avvenuta lo scorso marzo quando, dopo aver sfondato la porta dell’abitazione con un piede di porco, l’ha costretta, sotto minaccia della violenza, a sottoscrivere un atto con cui rinunciava alla patria potestà dei figli affidandoli all’ex compagno e a fornire la disponibilità dell’appartamento dell’Ater di cui era intestataria.

In quell’occasione la donna era dovuta anche ricorrere alle cure mediche, venendo ricoverata in ospedale a causa delle lesioni provocate durante l’aggressione dall’ex convivente.

Lunedì mattina, in violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria a marzo, l'uomo si è recato dall’ex compagna, che è riuscita a fuggire dall’appartamento prima che lui entrasse e si era rifugiata in un negozio , da dove è riuscita a chiamare il “112”.

I carabinieri del Nucleo Natanti, subito intervenuti, hanno trovato l’uomo chiuso a chiave all’interno dell’abitazione e, dopo aver avuto il consenso della proprietà, sono riusciti ad accedervi grazie ai vigili del fuoco, che hanno forzato la serratura.

A quel punto l’uomo è stato quindi arrestato con l’accusa di violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. L’albanese dopo la convalida dell’arresto è stato processato. Ha scelto di patteggiare 8 mesi di reclusione, pena sospesa.