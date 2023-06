«Ferie estive a rischio, si decide ogni settimana»: sindacati contro l’Asvo

Blocco delle ferie estive: Asvo cambia ancora e decide di programmarle di settimana in settimana, in base alle presenze e alle esigenze. Cresce l’incertezza. D’estate sarà quasi impossibile assentarsi. «È incredibile quanto sta accadendo», spiegano Marco Busato (Fp Cgil), Urs Passi (Fit Cisl) e Virginio Busetto (Uil Trasporti), «la direzione riesce addirittura a peggiorare una scelta già pessima di suo, quella del blocco totale delle ferie estive. Di fatto Asvo ha aperto la lotteria delle ferie: il lavoratore ha comprato il biglietto pianificando le sue ferie come richiesto dalla direzione, ora di settimana in settimana potrà vincere il meritato riposo oppure dovrà rinunciarvi dovendo lavorare».

Asvo lavora molto di più nel periodo estivo: il bacino d’utenza comprende Caorle e Bibione. «Eppure», continuano i sindacati, «non riusciamo davvero a comprendere come ogni anno si palesi questo problema. Inaccettabile, inoltre, che la lotteria delle ferie parta due giorni prima del periodo delle ferie estive. È una mancanza di rispetto nei confronti dei lavoratori. La direzione ha comunicato a tutto il personale che il regolamento sarà applicato, in barba alle organizzazioni sindacali e alla contrarietà dei lavoratori. Una scelta inaccettabile: questo regolamento è in contrasto con il contratto nazionale».

Nei prossimi giorni è prevista un’assemblea di lavoratori Asvo. A questo punto tutte le strade sono percorribili. Compreso lo sciopero. Asvo ribadisce i concetti già espressi nel primo braccio di ferro con i sindacati. «Va ricordato», specifica l’azienda, «che garantiamo l’incentivazione economica del personale a spostare le ferie in periodi diversi».