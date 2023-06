Venezia, per pagare biglietti dei vaporetti Actv e dei musei arriva anche il Telepass

Con il sistema Telepass, attraverso WhatsApp inquadrando un QR-code, con le carte di credito da appoggiare al tornello d’ingresso del vaporetto o alla “macchinetta” dell’autobus: scatterà questa estate la sostituzione di 1900 validatrici tra bus, pontili dei vaporetti e tram.

L’accesso ai biglietti del trasporto pubblico, e più in generale ai servizi, è sempre più digitale in città con una spinta verso l’innovazione di cui si cominciano a vedere gli effetti. Prassi per i più giovani, fonte di grattacapi per i più anziani che hanno poca dimestichezza con questi strumenti.

Il Sistema Telepass

L’ultima novità, rivolta prevalentemente ai turisti, riguarda l’accordo tra Vela e Telepass con l’introduzione della nuova funzionalità “Venezia Pass” sull’App Telepass per l’acquisto dei servizi di trasporto e dei biglietti d’ingresso a musei e monumenti. È un servizio dedicato ai clienti Telepass Plus, permette l’acquisto anticipato di diverse tipologie di servizi facenti parte del circuito Venezia Unica e dell’ecosistema Telepass: dall’acquisto dei biglietti di autobus, tram e vaporetti, fino all’accesso ai musei, alle chiese e alle principali mete turistiche della città, come, ad esempio, la visita a Palazzo Ducale e alle chiese del Circuito Chorus.

Pagamento con WhatsApp

Il pagamento via WhatsApp sarebbe dovuto diventare operativo entro la fine di maggio ma in questo caso l’azienda di trasporti Avm-Actv ha deciso di prendersi un po’ più di tempo per chiarire, attraverso la consulenza di un Data protection officer (un professionista specializzato nella tutela dei dati personali) alcuni aspetti legati al rispetto della privacy degli utenti che utilizzeranno il servizio.

L’entrata in funzione del servizio è attesa per la fine del mese. Actv dovrebbe annunciare la data esatta proprio in questi giorni.

Come funzionerà

Come funzionerà il pagamento tramite WhatsApp dal nome chat&go? Via telefonino, dopo aver inquadrato un Qrcode che sarà visibile a fermate e imbarcaderi, si viene rimandati ad una chat su WhatsApp e da qui si può acquistare un biglietto via smartphone, con pagamento con carta di credito.

In fase di acquisto, oltre alla carta di pagamento, può utilizzare anche i dispositivi di Samsung Pay e Apple Pay, rendendo davvero veloce l’acquisto dei biglietti. Inizialmente i biglietti in vendita saranno il titolo valido 75 minuti su autobus, tram e people mover da 1,50 euro (non valido in navigazione), il titolo aerobus da 10 euro e il titolo ordinario rete unica da 9,50 per i turisti che visitano Venezia.

Contact less

La trasformazione principale però si avrà con l’arrivo, da inizio 2024, del pagamento concatc-less per cui sarà sufficiente appoggiare la carta di credito o il bancomat alla “macchinetta” validatrice. Entro l’estate - a luglio o in alternativa a inizio settembre - l’azienda inizierà la sostituzione delle validatrici nei mezzi pubblici, per cui saranno già visibili, anche se l’entrata in funzione del servizio è prevista per l’inizio dell’anno. Il piano prevede la fornitura di 1.900 validatrici che saranno in grado di leggere, oltre alle carte di pagamento contactless anche tutte le carte che riportano sul fronte il caratteristico simbolo delle onde che propagano verso destra, anche gli attuali supporti in circolazione, quali le tessere Venezia Unica, i biglietti elettronici, la Avm Venezia Official App (e le altre applicazioni partner), con un unico punto di contatto. Il piano è frutto dell’accordo tra Actv e le imprese Conduent ed Elavon, vincitrice della gara da oltre 4 milioni di euro bandita da Actv per la gestione del servizio.