Arrivano i concerti in piazza San Marco, via i cantieri: dalla platea ai tavolini dei caffè

Via i cantieri, con e senza rotelle, i tralicci, gli operai: Piazza San Marco si prepara all’estate dei concerti, quest’anno addirittura quattro di fila, Laura Pausini il 30 giugno, 1 e 2 luglio, la Fenice l’8 luglio, Paolo Conte domenica 9 e poi, via via, la festa del Redentore e le lauree il 26 e 27 luglio.

La platea

I cantieri stanno per spostarsi in Piazzetta dove, a fine giugno, inizieranno i lavori di sistemazione dei masegni nell’area compresa tra il Museo Archeologico e la Basilica, e davanti a Palazzo Ducale per intralciare il meno possibile l’attività dei caffè.

Dunque Piazza San Marco potrà accogliere la platea che vedrà allineati un po’ meno di 5 mila posti, molti dei quali già venduti fin dalle prime ore. Soprattutto per la serata di Paolo Conte (poltronissima gold a 299 euro), la corsa al biglietto è iniziata non appena era stata data la notizia che il cantautore astigiano si sarebbe esibito a San Marco.

La fenice

Ancora qualche posto per il secondo e il terzo concerto di Laura Pausini (dai 75 euro ai 195 per le prime file) e per quello dell’Orchestra del Teatro La Fenice con la Sinfonia n. 9 di Ludwig Van Beethoven, diretto da Juraj Valčuha, ma non nel primo settore dove le poltronissime rimaste (a 370 euro l’una) sono meno di una mezza dozzina.

I caffè

In alternativa alla platea, i caffè storici della Piazza hanno organizzato calici di bollicine con vista sulla musica. Il Quadri dei fratelli Alajmo propone per i concerti della Pausini una cicchettata a 200 euro per il primo settore e 150 per il secondo (bevande e vini esclusi) o il palchetto con tre tavoli da due persone ai quali, oltre ai vassoi di cicchetti (dieci piattini tra freddi, caldi e dessert), sarà servita una bottiglia di Dom Perignon Vintage al prezzo di 700 euro per due persone.

Il costo della serata scende per il concerto della Fenice (dai 95 ai 125 euro) e sale per la serata con Paolo Conte, dai 220 ai 280 euro, palchetto subito esaurito.

I lavori

Anche il Florian ha organizzato un calice di benvenuto con «sfiziosi dolcetti» ai suoi tavoli, dagli 80 euro a persona ai 160 per una sedia con vista sul palco. Nei prossimi giorni, intanto, operai e tecnici incominceranno a montare il palco e le torri luci, mentre, tra qualche settimana, inizierà l’intervento alla pavimentazione della Piazzetta che andrà avanti fino all’autunno. «I lavori sono sicuramente invasivi, ma siamo felici che siano fatti», dice il presidente dell’Associazione Piazza San Marco, Claudio Vernier, «anche alla luce del fatto che è stato trovato un crono programma condiviso e tale da arrecare il minor danno possibile alle attività della Piazza dopo un lungo periodo di grave crisi».