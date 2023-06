Cinema all’aperto, via alla rassegna Cinemoving: si parte dal Parco San Giuliano

L’estate veneziana si riaccende con Cinemoving. Il cinema all’aperto, promosso dal settore Cultura del Comune di Venezia, torna anche quest’anno da giugno a settembre nei quartieri di Mestre e nei sestieri di Venezia, invitando chi vuole partecipare all’iniziativa.

«Il settore del cinema è un fiore all’occhiello per Venezia», commenta Giorgia Pea, delegata alle attività teatrali e al cinema del Comune.

«Con Cinemoving 2023 l’amministrazione comunale vuole ri-fidelizzare le persone a questa forma d’arte e prendersi cura del tempo libero di chi quest’estate non potrà viaggiare, offrendo un ampio calendario di incontri serali per valorizzare la vita culturale della città».

Un’edizione inedita quella di quest’anno, che accoglierà appuntamenti ancora più ricchi, con produzioni che apriranno lo sguardo su temi di grande rilievo a partire dal problema delle risorse ambientali e l’equilibrio tra uomo e pianeta.

71 spettacoli per i tre mesi estivi (inizio alle 21,15 o 21,30), ricchi di titoli per tutti i gusti, dal documentario al racconto di finzione, fino all’animazione, per coinvolgere lo sguardo e i pensieri di tutta la famiglia. Dopo il successo dell’anno scorso, le programmazioni saranno a disposizione nelle diverse location tra Mestre, Venezia e isole. Si parte oggi (16 giugno) con la produzione statunitense “Dark Waters” al Parco San Giuliano, con sei serate dedicate al cinema d’ambiente e al futuro prossimo della sostenibilità da affrontare. Tappa anche a Venezia dall’1 agosto, in campo San Polo, con uno sguardo sull’Europa attraverso una serie di documentari e lungometraggi provenienti da tutto il continente, a cui saranno anche dedicati presentazioni e approfondimenti.

Al Lido di Venezia, dal 14 luglio, nella splendida cornice balneare, agli Alberoni e a Malamocco, produzioni e riflessioni sull’orizzonte del nostro vivere e sul valore della comunità intesa come costruzione di relazioni e di impegno sociale.

Il cinema itinerante arriverà anche a Pellestrina, a Castello e nei quartieri della terraferma, a Favaro, Dese, Malcontenta, Campalto, Chirignago, Zelarino, Gazzera, Tessera e Terraglio, con produzioni che spazieranno dal cinema italiano, alle commedie, ai film dedicati ai bambini e di azione. Spettacoli a ingresso gratuito e, per essere davvero “green”, in alcune location non ci saranno sedie, ma si potrà gustare il film seduti sul prato o portando la sedia da casa. Per il programma completo basta un clic sul sito del Comune o inviare un messaggio whatsapp al numero 342.7611875 contenente nome, cognome più cinemoving.