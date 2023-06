Violenze in Rsa a San Donà. Indagini chiuse: nove a processo. Quattro rischiano una pena di 24 anni

Chiuse le indagini sulle violenze fisiche e psicologiche, le brutalità, le angherie inflitte a 29 anziane e anziani pazienti della casa di riposto “Monumento ai caduti delle guerre” di San Donà.

Sono nove (pur con posizioni diverse) gli operatori socio sanitari per i quali il pubblico ministero Andrea Petroni si appresta a chiedere il rinvio a giudizio. A testimoniare quanto accadeva nel “reparto viola”, i video delle microcamere installate dai carabinieri dopo le denunce sporte dagli stessi nuovi vertici della rsa e da una figlia, dopo la morte dell’anziana madre.

E proprio per quest’ultimo, tragico epilogo - il decesso di una donna come conseguenza dei maltrattamenti subiti nel tempo - rischiano un processo davanti alla Corte d’Assise e una condanna fino a 24 anni di carcere (se saranno giudicati colpevoli) quattro dei nove indagati, accusati dal pm di aver picchiato, maltrattato, brutalizzato, ingiuriato decine di degenti affidati alle loro cure.

Gli accusati e le accuse

Ricevuto il risultato dell’autopsia, il pm Petroni ha aggiunto una nuova aggravante alle accuse di maltrattamenti contestate ai sandonatesi Fabio Danieli con la compagna e collega Maria Grazia Badalamenti e alle operatrici Anna Pollazzon e Margie Rosignol: quella di aver causato la morte dell’anziana, come conseguenza delle percosse inflitte nel tempo.

In particolare - si legge nell’atto di chiusura delle indagini, sul quale i giudici saranno chiamati a valutare responsabilità o meno degli indagati - la Procura contesta ai quattro l’aggravante «di aver prodotto, per effetto delle condotte violente e dei maltrattamenti, il decesso di Lucia S., per insufficienza cardio respiratoria quale conseguenza delle plurime fratture a lei prodotte (tra le quali quelle alle vertebre del 2 febbraio, contestate alla coppia Danieli-Badalamenti, ndr), delle plurime percosse e delle ripetute vessazioni psicologiche. Evento prevedibile», date condizioni dell’anziana.

Per tutti, anche l’aggravante di «aver commesso il fatto con l’abuso di prestazione d’opera di operatore socio sanitario e aver agito in danno di persone estremamente anziane, allettate, affette da minoranze fisiche, psichiche, sensoriali».

Lungo l’elenco dei maltrattamenti contestati: schiaffi, pugni, ciabattate, minacce (tra le tante, un “guarda che con il primo pugno ti butto giù i due denti che ti sono rimasti”), pazienti “lanciati” nel letto o imbottiti di sonniferi mai prescritti, insulti, sputi. Il pannolone tolto a un paziente «schiacciato in faccia» al signore del letto accanto. Pasti non dati e gettati via.

Ai quattro operatori raggiunti da misure cautelari (in particolare la coppia Danieri-Badalamenti, in carcere in attesa del responso della Cassazione), si affianca nelle accuse di maltrattamenti anche il 54enne Davide Barresi. Ma per lui, orrore si aggiunge all’orrore. L’uomo (in carcere) deve rispondere anche di numerose violenze sessuali: impossibile, per le brutalità riassunte, anche solo riportare il capo di imputazione relativo agli abusi inflitti a cinque donne e immortalati dalle videocamere dei carabinieri (in un altro procedimento, altre tre vittime).

In tutto sono nove, si diceva, gli operatori per i quali il pm Petroni si prepara a chiedere il rinvio a giudizio. Ad essere chiamate a difendersi da singoli episodi di maltrattamento (e, per questo, mai raggiunte da misure cautelari) sono anche Maria Rosa De Piccolo, 63 anni, residente a Noventa di Piave; Rita Epostito, 62 anni, residente a Musile; Tiziana Re, 56 anni, e Genny Trevisol, 44 anni di San Donà.

Oltre alle 29 anziane vittime (9 decedute), tra le parti offese l’Impresa socio sanitaria Veneto Orientale (avvocato Stilo), la Fondazione Eugenio Ferroli e Luciano Bo (avvocato Gorghetto), l’Ausl 4 Veneto Orientale (avv. Bacchin), la Regione (avv. Londei).