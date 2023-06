A San Donà sparisce lo Scout speed. Arriveranno i nuovi semafori con conto alla rovescia

Lo scout speed resta in garage, anche la nuova giunta comunale lo parcheggia provvisoriamente dopo polemiche e ricorsi dei lustri scorsi. In giunta, intanto, si discute sul prossimo inserimento del countdown ai semafori di via Vizzotto e via Eraclea dove è installato il T-red per il controllo del transito con il rosso: sarà un led per vedere i secondi che separano dal cambio di colore del semaforo.

Il sistema di rilevamento mobile scout speed non viene utilizzato da mesi. Dopo migliaia di sanzioni si era più volte rotto finendo in officina, poi spedito a Roma per un nuovo controllo per l’omologazione al Ministero.

L’amministrazione comunale di centrosinistra, che lo aveva introdotto, ne aveva fortemente limitato l’utilizzo lungo le strade della città dopo la prima uscita, ormai una decina di anni fa, che aveva falcidiato gli automobilisti.

C’era stata poi la pandemia e il sistema di rilevamento mobile con telecamere sull’auto della Polizia locale era stato ritirato.

L’avvocato Luca Pavanetto ha presentato 15 ricorsi perdendone solo uno: «Il sistema prestava il fianco a molte contestazioni, quali taratura, visualizzazione delle targhe, distinzioni tra moto e auto e molto altro. Per questo ha generato contestazioni e ricorsi che si sono registrati del resto in tutta Italia dove è stato impiegato».

L’assessore alla Sicurezza, Simone Cereser, precisa che non sarà per ora eliminato. «Lo scout speed è uno strumento ancora in uso alla polizia locale», premette, «nel 2023 l’utilizzo sarà molto limitato in quando ci si sta dedicando a interventi di altra natura. Per il 2024 la pianificazione di utilizzo verrà valutata in base alle segnalazioni di criticità riguardanti la nostra rete stradale». Quindi una filosofia tutta nuova.

Restano gli autovelox a Passarella e Santa Maria di Piave, che hanno elevato sanzioni per un milione di euro, e i T-red di via Eraclea e via Vizzotto, con oltre 1.100 sanzioni in un anno per circa 100 mila euro di sanzioni, che saranno dotati in futuro di countdown per vedere i tempi di cambio del colore. Molti automobilisti sperano che sia installato anche a Ceggia, altro semaforo sulla statale 14 che confonde con le frecce di vario colore e ha sanzionato molti.