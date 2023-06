Ponte sulla Triestina lavori al via e rabbia. «Che succede in caso d’incidente sull’A4?»

Primo giorno di cantiere, mercoledì, per il rifacimento del ponte sul Livenza lungo la statale 14 Triestina, fra i comuni di Torre di Mosto e San Stino. E già infuriano le polemiche.

A Eraclea c’è preoccupazione per la decisione di indicare come strade alternative le provinciali che attraversano il territorio, già sature di traffico turistico. Ma protestano anche i pendolari che prendono il treno alla stazione di San Stino e devono fare i conti con la chiusura di via Zoccat.

Sarà un’estate calda e lunga sul fronte viabilità, considerato che i lavori andranno avanti fino al 15 settembre.

Mercoledì mattina gli operai hanno iniziato l’allestimento del cantiere. Il vero banco di prova è previsto con l’attivazione del senso unico alternato sul ponte. Ma a preoccupare è soprattutto cosa potrebbe accadere in caso di chiusura dell’A4.

Dopo i vari confronti in prefettura, l’Anas ha indicato come itinerario alternativo, in caso di emergenza, il percorso lungo la Sp.54 da San Donà verso Stretti di Eraclea e Ponte Capitello, dove si potrà imboccare la Sp.42 (la “Jesolana Bassa”) fino all’incrocio con la Sp.59, percorrendo la quale si tornerà sulla statale 14 all'altezza del Bivio Triestina. Nell’apprenderlo a Eraclea sono saltati sulla sedia, nessuno ne era a conoscenza.

«È una prospettiva che mi preoccupa tantissimo», dice il consigliere di minoranza Danilo Biondi (Vivere Eraclea). «Se tutto il traffico dell’A4 e della Triestina, in caso di emergenza, verrà convogliato verso il nostro territorio, credo che andremo in crisi sia come viabilità che per l’inquinamento. Ci ricordiamo cos’è avvenuto il 2 giugno, quando da Stretti a Ponte Capitello e da lì fino a Caorle era tutta una grande coda».

Per Biondi è inaccettabile che un’ordinanza di tale impatto sia stata fatta in ritardo. Il consigliere chiede che, in caso di emergenza, oltre a Torre di Mosto e San Stino, l’allerta venga diramata anche a Eraclea.

«Capisco che d’estate c’è il bel tempo, ma forse questi lavori dovevano essere fatti in un altro periodo. Si rischia di mandare in crisi un territorio a vocazione turistica come il nostro», conclude Biondi. «Stiamo parlando di arterie importanti già trafficate, in uno scenario di criticità rischia di bloccarsi tutto».

Ma protestano anche i pendolari che da Torre di Mosto, Eraclea, La Salute e San Giorgio di Livenza si recano ogni giorno a San Stino a prendere il treno. Per agevolare i lavori, infatti, sono state chiuse le strade secondarie che sboccano sulla statale in prossimità del ponte.

Tra queste, la strada arginale via Zoccat che conduce alla stazione di San Stino per chi arriva da sud. Adesso per arrivare alla stazione, i pendolari sono costretti a un lungo giro alternativo. Oppure devono andare a Ceggia, dove però fermano solo i regionali “lenti”.