Oltre 400 volontari raccolgono oltre 3 tonnellate di rifiuti

Oltre 400 volontari sparsi per 23 comuni hanno preso parte sabato 10 giugno alla prima giornata dedicata alla pulizia corale dei territori del bacino di Venezia. Separando i rifiuti tra secco, carta, vetro e plastica, i cittadini hanno rimosso dal territorio oltre 3 tonnellate di rifiuti, grazie alle forniture messe a disposizione dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, che ha supportato i comuni nell’organizzazione, e Veritas e ASVO che si sono occupati del ritiro e dello smaltimento dei materiali.

Dotati di pettorine catarifrangenti, pinze, sacchetti, guanti da lavoro e cappellini forniti da Venezia Ambiente, oltre alle polizze assicurative contro il rischio di infortuni (per fortuna non verificatesi), i volontari hanno ripulito intere aree dei propri comuni, lavorando per ore senza farsi scoraggiare dal cielo coperto. Adulti, anziani e bambini accompagnati, con entusiasmo hanno riempito più di 330 sacchi fra materiale indifferenziato e differenziato. Oltre ai piccoli rifiuti asportati dai cittadini sono stati segnalati ai gestori Veritas e ASVO per il loro recupero, materiali ingombranti abbandonati come elettrodomestici, mobili, imbottiture e isolanti, divani, copertoni e lastre in amianto. Con i cittadini dei 23 Comuni del Veneziano hanno collaborato varie associazioni e realtà come i gruppi scout Agesci, Protezione Civile, Federazione Italiana della Caccia, Legambiente, Plastic Free Odv Onlus, Guardia Costiera Ausiliaria Delta Tagliamento assieme ad altre realtà associative locali. “Questo evento è stata una prova importante per mostrare la compattezza delle nostre amministrazioni in materia di cura e rispetto dei nostri Comuni”, specifica il Presidente di Venezia Ambiente e Sindaco di Quarto d’Altino Claudio Grosso . “Vedere tante persone, soprattutto giovani e i più piccoli, dedicare il proprio sabato al volontariato, ripulendo il territorio è un bellissimo segnale della consapevolezza dell’importanza del bene comune e della voglia di preservare pulito e in ordine l’ambiente”. Grosso spiega che alla campagna di pulizia si lega la distribuzione di materiali informativi. Grosso conclude: “Il nostro obiettivo adesso è lavorare per altre iniziative di questo tipo, aggregando tutte le amministrazioni, per continuare prioritariamente a tutelare l’ambiente mediante la lotta agli abbandoni, con la consapevolezza altresì che i rifiuti possono essere trasformati in risorse se indirizzati in modo corretto”.