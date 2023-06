Lampada del solarium a fuoco in un centro benessere di Mestre

I vigili del fuoco di Mestre sono intervenuti in un centro benessere nella zona dell’Aev Terraglio, tra Decathlon e Mediaworld, per l’incendio di una lampada in una cabina solarium.

Alle 18:45, di giovedì, i vigili del fuoco sono corsi in Via Riccardo Zandonai per l’incendio di un solarium: nessuna persona è rimasta coinvolta.

Prime operazioni di spegnimento da parte dei proprietari che hanno dato l’allarme. I pompieri accorsi dalla centrale con un’autopompa, un’autobotte, l’autoscala e nove operatori sono riusciti a circoscrivere e spegnere le fiamme, che hanno bruciato una doccia solare, provocando danni da fumo a tutto l’ambiente.

Le operazioni di messa in sicurezza del solarium si sono concluse dopo l’evacuazione dei fumi. Inibito l’uso dei locali fino al ripristino degli impianti e delle condizioni di salubrità. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

Non risultano esserci stati feriti tra dipendenti e clienti.