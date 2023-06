Incendio in capannone industriale. Allarme fumo acre: «State in casa al chiuso»

Allarme per un incendio a Fossalta di Portogruaro, nella zona di via Manzoni.

Era circa mezzogiorno di oggi, giovedì 15 giugno, quando alcuni passanti hanno segnalato che un grossa colonna di fumo nero si levava dall’interno di un capannone.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco dal distaccamento di Portogruaro, con l’ausilio dei colleghi di Mestre, San Vito al Tagliamento con l’autobotte, Latisana e l’autoscala da Pordenone.

Stando alle prime informazioni, il capannone non dovrebbe essere stato più usato per attività industriale o commerciale. Sembra che di recente fosse adibito a magazzino con all’interno punto vendita di batterie industriale e relatici acidi..

A preoccupare la possibile presenza, all’interno, di almeno una bombola.

Intorno al luogo dell’incendio si respira un’aria acre, tanto che è stato consigliato di tenere chiuse porte e finestre. Informate l’amministrazione comunale e l’Arpav. Il sindaco ha emanato un’ordinanza in cui invita i residenti a seguire ogni misura di sicurezza tra cui, appunto, mantenere chiuse porte e finestre.

In corso le operazioni di bonifica dei vigili del fuoco e la messa in sicurezza della struttura e l’indagine sulle cause delle fiamme.