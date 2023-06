Il funerale del piccolo Andrea Marigo: lo straziante addio delle maestre

A Campocroce l'ultimo saluto ad Andrea Marigo, il ragazzino di 12 anni morto in un incidente, investito da un'auto mentre era in sella alla sua bicicletta. Il commovente discorso di una delle maestre di Andrea, in lacrime: "Caro Andrea, eri un ragazzino buono e gentile, resterai per sempre nei nostri ricordi". Al termine della funzione, il lancio dei palloncini (video Pòrcile)

02:08