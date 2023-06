Scuola senza voti, c’è il sì dei presidi veneziani: «Aiuta i ragazzi a gestire lo stress»

Il modello della scuola senza voti fa gola ai presidi veneziani. Durante l’anno scolastico appena concluso, un progetto sperimentale al liceo Giordano Bruno di Mestre aveva eliminato i voti da tre classi dello scientifico e del classico, per abbassare il livello di ansia e stress degli studenti legato a interrogazioni e verifiche. Non è che queste non siano state fatte, ovviamente, ma anziché riportare il classico numero scritto in penna rossa, venivano usate le diciture «risultati raggiunti» o «preparazione da migliorare», con i dettagli specifici dei punti dolenti.

Un modello divisivo

Il modello è stato divisivo: alcuni l’hanno apprezzato e altri contestato, mettendo in discussione la sua valenza educativa e sottolineando che anziché togliere l’ostacolo, bisogna insegnare ai ragazzi ad affrontarlo. Forse anche per queste critiche, la dirigente Michela Michieletto preferisce non rilasciare dichiarazioni.

«Anche noi come Consulta degli studenti siamo curiosi di sapere come sia andata» esordisce Lorenzo Bracciali, presidente della Consulta, «ma ci atteniamo alla volontà della preside di capire prima internamente gli esiti, per poi comunicarli all’esterno. Ci sono state delle incomprensioni con i media, per questo la dirigente ha chiesto maggior riservatezza».

A chi piace

Tra centro storico e terraferma, sono diversi i presidi che accennano alla possibilità di farlo proprio negli anni a venire. Certo, è tutto un condizionale, un’ipotesi che verrà discussa a settembre. Eppure, il modello del liceo Giordano Bruno piace.

«Non è in agenda» spiega Maria Rosaria Cesari, preside del liceo Marco Polo, «ma è un’innovazione che approfondirei volentieri perché stiamo sperimentando il disagio degli studenti di fronte a interrogazioni, tra ansia e attacchi di panico». Oltre al Marco Polo ci sono altri istituti veneziani interessati.

Anche Valter Rosato, dirigente del liceo Galilei di San Donà ammette che, nonostante non abbia ancora fatto un ragionamento con il collegio docenti, «potrebbe essere una soluzione». Rosato ci tiene a sottolineare una cosa: «Siamo di fronte ad una difficoltà degli studenti di gestire lo stress rispetto alle richieste di prestazioni».

A detta di Rosato, questa potrebbe essere una strategia per aiutarli durante l’anno, «ma poi a fine quadrimestre i voti ci sono comunque sia sulle pagelle che agli esami. Al momento dello scrutinio, insomma, ciò che si è evitato nei mesi precedenti è da affrontare».

Il progetto sperimentale piace anche alla psicologa scolastica Licia Montanari, che sottolinea come non sia una scuola senza voti, ma «un modo diverso di valutare, che può permettere ai ragazzi di vivere meglio il percorso formativo».

Dallo sportello di Montanari, negli ultimi anni c’è stato un andirivieni di studenti, «sempre più fragili, soprattutto dopo la pandemia. Ricordiamoci che la scuola italiana è una delle più stressanti in Europa, dobbiamo chiederci se è quello di cui hanno bisogno i nostri ragazzi».

Anche il preside del Benedetti Tommaseo, Michelangelo Filannino, ammette che quella del Giordano Bruno è «una proposta interessante, che limita la competizione e la pressione, poco proficue per l’apprendimento», poi continua:« qualche docente sta meditando la questione. Sulla valutazione ci sono molte tensioni, soprattutto dopo il Covid». Di voti ritorna a parlare anche Rosato. «È cambiato il mondo, ma non il modo di valutare gli studenti. Andrebbe ripensato l’intero sistema, ma spetta al legislatore, non a noi».