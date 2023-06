Ecco chi era il giovane operaio di Caorle morto sul lavoro nel Bresciano

La Caorle di Sami Macukulli è quella di un ragazzo di origini straniere come gli altri, cresciuto in Albania, ma poi trasferitosi in città per lavorare. Sami aveva 22 anni, ne avrebbe compiuti 23 il prossimo 21 ottobre. Nelle sue bacheche social ci sono ancora gli auguri, impressi, sull'ultimo genetliaco, in cui gli auguravano 100 di questi giorni. Giorni che, per colpa di un incidente sul lavoro, non arriveranno.

Perfettamente inserito nella comunità di Caorle, frequentava soprattutto i ragazzi connazionali della sua età, quasi tutti impegnati nell'edilizia. Uno dei luoghi di ritrovo era il bar pasticceria Luciana in via Pompei, frequentato anche dal padre.

Ha stretto amicizia con pochi ragazzi di Caorle, che tuttavia vedeva sempre volentieri al ritorno dalle sue trasferte lavorative.

Sami ha vissuto in più appartamenti nella zona di Caorle, sempre con il suo papà, Ilirjan Macukulli. Lui è qui in Italia da 20 anni: si è stabilito a Caorle ed è sempre rimasto nella città litoranea, lavorando per la Sim Ponteggi. Col padre ha vissuto in via del Gambero, nel rione dei pescatori, praticamente a ridosso del centro storico. Poi ha avuto modo di abitare in corso Chiggiato, sopra al ristorante da Furia. Infine in un appartamento più comodo e spazioso, in via del Quadrante, nel rione dell' Orologio, a ridosso di Santa Margherita, in una zona molto tranquilla anche nei mesi estivi, ma che si svuota d'inverno per la chiusura degli alberghi e degli appartamenti affittati dai vacanzieri.

Vita fatta di sacrifici, lavoro, e poche amicizie: tutte giuste, però. Sami ha cominciato a lavorare assieme al padre, alla Sim Ponteggi di Samir Cela, che abita nel rione di Falconera, ma la cui azienda ha sede in territorio comunale di San Stino, in località La Salute, non lontano dal ristorante alla Rotonda, con sede sulla Triestina Bassa, a ridosso di quella zona che più comunemente si definisce “degli stalloni”, poiché ci sono allevamenti di tori.

Da un paio d'anni, tuttavia, Sami ha puntato su un salto di qualità: ha preso al volo l'occasione di fare l'operaio acrobatico, di quelli cioè che si arrampicano sui tralicci. La passione non gli mancava, la busta paga era allettante, e con sprezzo del pericolo si è tuffato in quest'avventura lavorativa, dopo alcuni anni alla Sim Ponteggi, dove ha imparato i segreti di un lavoro “sospeso” per aria.

La madre e la fidanzata continuavano nel frattempo ad abitare in Albania, nella zona di Dibra, da qui provengono gran parte degli operai che lavorano per la Sim Ponteggi o per altre aziende edili della zona.

Con il nuovo lavoro e la nuova paga alla Coget Impianti Macukulli aveva promesso alla compagna di sposarla e di andare ad abitare assieme, in Italia. Era tutto pronto, mancava solo il rogito dal notaio, che avrebbe dovuto essere completato la prossima settimana. Dopo il matrimonio assieme si sarebbero trasferiti, entro poche settimane, in una bella casa di Porto Santa Margherita. Quel giorno, non arriverà mai. “Era bello il mio ragazzo” cantava proprio 51 anni fa al Festival di Sanremo Anna Identici, parlando del dramma delle morti bianche. Un brano quanto mai attuale.