Rapine ai supermercati della Riviera del Brenta, Morgan patteggia 3 anni e 4 mesi

Rapine a mano armata, detenzioni di armi con la matricola abrasa, ricettazione. Nella primavera del 2022 con le loro scorribande erano diventate il terrore dei supermercati di Riviera del Brenta a Miranese.

Fino al momento del loro arresto, avvenuto in flagranza un anno fa, da parte dei carabinieri, dopo l’ennesima rapina messa a segno, quella sera al Famila di Campagna Lupia.

Il 13 giugno, davanti al giudice per le udienze preliminari Antonio Liguori c’è chi ha deciso di patteggiare e chi di farsi processare. Ha patteggiato una pena a 3 anni e 4 mesi Gian Paolo Morgan, 61 anni, di Scorzè (difeso dall’avvocato Mauro Serpico), Enrico Milan, 62 anni, di Campodarsego (difeso da Giovanni Seno) ha scelto il rito abbreviato (prima udienza il 12 ottobre) mentre Rienzi Fracasso, 73 anni, di Mirano (avvocato Stefano Pietrobon) andrà a processo il prossimo 20 settembre.

La banda

Rapinatori con un certo passato criminale in città. Fracasso infatti è stato legato alla “banda dei mestrini” e in passato ha partecipato anche all’assalto ai danni di un blindato nel vicentino. Milan invece era già stato condannato per essere stato il ricettatore del bottino rapinato da Tokatizian, nella famosa rapina di Piazza San Marco. Con l’età non hanno perso il vizio.

E hanno messo nel mirino i supermercati: obiettivi facili da centrare grazie alla loro esperienza. Ad esempio alla Lidl di Spinea il 22 marzo del 2022, con un bottino di 2.400 euro, l’11 aprile altro colpo a Spinea (questa volta all’Ins), il 22 aprile al Prix di Borgoricco e una settimana dopo al Di Più di Salzano per un bottino di 1.500 euro.

E ancora il Prix di Arino di Dolo il 4 maggio, e poi il 30 maggio il Prix a Pianiga; il primo giugno il colpo al Maxi di Gardigiano aveva procurato un bottino di 2.000 euro mentre il 6 giugno al Prix di Fossò i rapinatori si erano dovuti accontentare di 600 euro e infine il 21 giugno c’era stato il colpo al Famila di Campagna Lupia. L’ultimo, perché poi erano scattati gli arresti.

L’arresto

I carabinieri delle compagnie di Mestre e Chioggia li intercettarono mezz’ora dopo il colpo a Lughetto. In due erano entrati con il volto coperto da mascherina e cappellino minacciando le cassiere con una pistola ed un fucile a canne mozze. Dopo aver puntato la pistola al viso di una delle dipendenti si erano fatti consegnare l’incasso della giornata, circa a 1.400 euro. Poi erano scappati a bordo di uno scooter. Circa mezz’ora dopo i carabinieri fermarono tre uomini a bordo di una golf. La perquisizione permise di recuperate, oltre al denaro proveniente dalla rapina, anche 50 cartucce calibro 9. Su quella Golf c’erano Rienzi Fracasso, Enrico Milan e Giampaolo Morgan.