Il padre di Sami: “Voglio sapere la verità sulla morte di mio figlio”

“Voglio sapere la verità su mio figlio. Portatemi da Sami”. È un dramma infinito quello che sta vivendo in queste ore l'unico familiare diretto presente in Italia di Sami Macukulli, il 22enne caduto da un'altezza di 50 metri in Franciacorta, morto sul colpo martedì pomeriggio. Si ratta del padre Ilirjan. Sono fatti l'uno per l'altro, avevano un rapporto speciale, hanno lavorato a lungo assieme per la stessa ditta.

Questa mattina, 14 giugno, attorno alle 7 del mattino, Ilirjan aveva appuntamento in via Pineda, all'inizio di Falconera, con il suo titolare alla Sim Ponteggi, Samir Cela, e altri colleghi connazionali. La sera precedente Samir gli aveva dato appuntamento all'indomani per recarsi a Brescia. I bar attorno e i clienti hanno nascosto i giornali.

In cuor suo però Ilirjan aveva capito. “Mi sono presentato fuori dal bar, in attesa di recarmi a Brescia – ha detto – per capire cosa è accaduto. Ho saputo che mio figlio ha avuto un incidente ma che si trova all'ospedale”. Poi Ilirjan è salito in macchina, accompagnato da altri colleghi e dal datore di lavoro. Assieme ma su macchine diverse sono partiti verso Brescia.

Ha voluto mettere in evidenza alcuni aspetti della vicenda il titolare della Sim Ponteggi, Samir Cela. “Abbiamo risparmiato a Ilirjan alcuni dettagli sulla vicenda, in quanto temiamo come possa reagire. Vogliamo tutelarlo e parlargli poco per volta. Temiamo possa sentirsi male e rimanere vittima di un infarto. Una volta a Brescia sapremo come dirglielo”.

Sono ore estremamente complicate e difficili per la comunità albanese di Caorle ma soprattutto sono ore angosciose per i colleghi di lavoro e gli amici sia di Sami che del padre. “Sami era un ragazzo a posto, che pensava solo a lavorare – ricorda il suo ex titolare Samir Cela, alle cui dipendenze resta il padre – amava il suo lavoro. Era formalmente ancora residente a Caorle, ma da due anni era sempre via. Lavorava sempre in trasferta per questa ditta di Brescia”.

Durante il viaggio verso la Lombardia Samir Cela ha preferito viaggiare da solo e non assieme al padre proprio per non tradire la parola data e cioè che avrebbe raccontato tutto a Ilirjan all'arrivo nel luogo in cui la salma di Sami era stata portata. Cela però ha acquisito informazioni importanti sull'incidente. “Io ho sentito che una corda si è spezzata. Ma come si fa? Questi lavori sui tralicci vanno fatti garantendo la sicurezza! Vogliamo conoscere tutto di questa vicenda. Sami si stava per sposare: merita giustizia”. Alla Sim Ponteggi, stamani a La Salute c'erano solo due persone a lavorare sul capannone. Erano un collega di lavoro del padre e un'altra persona. Hanno preferito rimanere in azienda, per evitare di sopportare il dolore in mezzo alla confusione, e rimanere in silenzio avvolti dai loro pensieri.