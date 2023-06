Paratoie del Mose, il maltempo ritarda le manutenzioni

Manutenzione del Mose rinviata per maltempo. Era in programma per domani, giovedì 15 giugno, la prima operazione di sgancio di una paratoia del Mose che andrà destinata a pulizia, revisione e dipintura. Ma le condizioni meteo non ancora ottimali hanno consigliato la commissaria Spitz a rinviare. Il distacco della paratoia si farà probabilmente la settimana prossima, quando le condizioni del mare dovrebbero essere più calme.

Si tratta del primo lavoro di pulizia di una delle 78 paratoie del Mose. L’incarico per la schiera di Treporti è stato affidato a Fincantieri. E si dovrà soprattutto verificare quello che è ancora un problema in parte irrisolto. C’è l’accumulo della sabbia nei cassoni che contengono le paratoie mobili sott’acqua. Un inconveniente che si era verificato anche il giorno della “inaugurazione”, nell’estate di tre anni fa, alla presenza dell’allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Le paratoie della barriera di Treporti (Lido Nord) sono sott’acqua da dieci anni. Alcune di essere mostrano i segni del degrado e della corrosione. Stando al progetto originario dovevano essere sollevate dopo cinque anni. Quando il lavoro sulle 20 paratoie lato Punta Sabbioni sarà completato, si potrà avviare anche l’altra grande intervento di manutenzione che riguarda le cerniere. Alcune di esse risultano ammalorate e soggette a corrosione.

È atteso per le prossime settimane il rapporto conclusivo dell’ingegnere francese Larcher, incaricato dalla commissaria di fornire uno studio sull’argomento. Ma i primi allarmi sulla corrosione delle cerniere vennero lanciati dagli esperti dell’allora Magistrato alle Acque. Ma ignorati per anni. Adesso si dovrò avviare una opera di manutenzione a lungo termine. Costo stimato, almeno 60-80 milioni ogni anno.

Intanto si comincia da Treporti. E per staccare le paratoie dai loro ingranaggi sott’acqua è necessario il mare calmo. Da qualche giorno è stato preparato fuori dell’Arsenale anche il grande jack-up, costruito nel 2014, costato 52 miliardi di euro e mai utilizzato. Nel frattempo la sposa delle paratoie era stata conclusa con il più semplice ed economico pontile attrezzato.