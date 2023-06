Tfr e tredicesime non pagate: Fincantieri risarcirà in solido

La cooperativa non paga – e quando lo fa paga meno del dovuto – e così a dover rispondere in solido è anche la società committente: in questo caso la Fincantieri. L’ultima sentenza in tal senso del tribunale del Lavoro di Venezia, al quale si era rivolto un operaio del sistema dei sub-appalti, è arrivata lo scorso venerdì 9 giugno.

La giudice del lavoro, Anna Menegazzo, ha infatti condannato la società cooperativa Gold Bengol al risarcimento di quasi 40 mila euro e la Fincantieri al pagamento in solido di poco più di 29 mila e 500 euro per i crediti di natura strettamente retributiva riferiti al Tfr (il Trattamento di fine rapporto) e alla tredicesima mensilità. L’operaio che ha deciso di ricorrere al tribunale del lavoro, difeso dall’avvocato Emanuele Zanarello, ha lavorato per la cooperativa Gold Bengol – contumace al processo – dal luglio del 2009 al dicembre del 2021.

La giudice ha riconosciuto, in favore del lavoratore, il pagamento delle retribuzioni da luglio a dicembre 2021, che non erano state versate, per 10.170 euro; Tfr per un valore di 15 mila euro; e indennità dovute per festività, mancata fruizione di ferie e permessi, per circa 7.500 euro.

La responsabilità di Fincantieri, secondo quanto stabilito dal giudice, «sussiste in relazione ai crediti di natura strettamente retributiva», e cioè Tfr e tredicesima mensilità, per il periodo in cui l’operaio ha lavorato alla stabilimento Fincantieri di Porto Marghera. «Come in altre sentenze», commenta l’avvocato Zanarello che segue anche altre cause simili nei confronti di Fincantieri, «è stata riconosciuta una responsabilità in solido del committente Fincantieri.

Rivolgersi alla committenza per ottenere gli stipendi non ricevuti dalla cooperativa è possibile entro i due anni dalla conclusione dell’appalto».

La Gold Bengol non è una cooperativa qualsiasi. Il legale rappresentante è Kamruzzaman Atm Bhuiyan, un cinquantenne del Bangladesh che deve rispondere del reato di capolarato in uno dei filoni d’inchiesta sugli appalti e i sub-appalti alla Fincantieri di Marghera.

Formalmente l’uomo è irreperibile e quindi non sarà possibile processarlo ma, in base alle nuove norme della legge Cartabia, se dovesse essere trovato entro il 31 dicembre 2047, ripartirà il processo nei suoi confronti. Da gennaio l’avvocato d’ufficio di Bhuiyan è Andrea Faraon che però non l’ha mai visto.

È probabile che l’uomo sia tornato nel suo Paese d’origine, il Bangladesh, uno stato con il quale non ci sono accordi bilaterali specifici in tema di giustizia. L’uomo è anche accusato di evasione fiscale, per aver detratto al Fisco quasi 320 mila euro di spese, in realtà mai effettuate, grazie a un giro di false fatture: 22 in tutto.