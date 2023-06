Pistola puntata in bocca: «Ti ammazzo». A Chirignago aggressione e spedizione punitiva

Botte, minacce verbali e con la pistola puntata dritta in bocca, colpi proibiti con le mazze da baseball, denunce incrociate.

Una convivenza ad alta tensione al Circus tra due diverse famiglie che si sono reciprocamente denunciate.

In questi giorni è in corso il processo che vede come imputati a vario titolo per lesioni e minacce Omar Scarpa (47 anni), Denis Scarpa (50), Matteo Alberti (40) Pamela Scarpa (50), Marika Tessoni (48) e Ornella Marchetti (65).

Il gruppo di amici e familiari se la sarebbe presa in modo particolare – pare per un apprezzamento non gradito a una donna – il 31 maggio del 2018 con una famiglia sinti residenti al Circus, in piazza Vittorino da Feltre.

In particolare i due Scarpa (difesi dall’avvocato Mauro Serpico) e Alberti (avvocato Matteo Lazzaro) sono accusati di aver minacciato di morte una donna della famiglia avversaria, alla quale avrebbero infilato una pistola in bocca urlando: “Sei morta, ti ammazzo, adesso sei morta”.

Un’aggressione scaturita dopo che le altre donne avrebbero invitato la famiglia sinti a uscire di casa per un confronto verbale.

I due, Scarpa e Alberti, inoltre si erano portati anche le mazze da baseball mentre Pamela Scarpa, Tessoni e Marchetti avrebbero lanciato pietre e mattoni contro la casa della famiglia offesa, urlando: «Non è finita qui, vi spariamo in bocca».

Insulti e minacce che sarebbero andate avanti a lungo, con frasi del tipo: «Non rimarrete in questa casa, vi ammazziamo tutti, zing...di m...».

Mentre per questo episodio il processo è in corso c’è un procedimento parallelo che vede le persone offese nel ruolo di imputate.

I loro nomi sono Mile Jovanovic (42 anni), Natascia Jovanovic (42) e Rada Radosavljevic (60) e sono accusati di aver violato il 25 e il 28 maggio del 2018 – quindi pochi giorni prima della spedizione punitiva – il domicilio di Ornella Marchetti e di aver cercato di sfondare la porta con calci e pugni, anche in questo caso con una serie di minacce di morte, pronunciate anche in presenza di un minore.

Brandendo un frustino e un manganello. Questi due episodi di violenza avrebbero scatenato il blitz del 31 maggio, quando è spuntata anche una pistola.