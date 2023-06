Operaio di Caorle precipita da un traliccio: muore a 23 anni dopo un volo di quaranta metri

Una catena di aggancio che si stacca, un volo nel vuoto di almeno 40 metri. È morto sul colpo Sami Macukulli, 23 anni appena e tanta vita davanti, giovane di origini albanesi residente a Caorle, che da qualche anno era stato assunto alla Coget Impianti, per la quale stava eseguendo dei lavori di manutenzione su un traliccio dell’alta tensione a Castegnato, in provincia di Brescia, in via Padana Superiore 111 A, a un’altezza di 50 metri. Per lui, non c’è stato nulla da fare, è precipitato nel vuoto senza riuscire a salvarsi. La sua è l’ennesima morte causata da un incidente sul lavoro, la seconda in un solo giorno nel Bresciano.

La ricostruzione

La prima ipotesi dei carabinieri della compagnia di Chiari, ispettori dell'Ats e vigili del fuoco che si sono recati sul posto, è che a causare l’incidente sia stata la rottura della catena di aggancio alla quale il ragazzo era assicurato. Ma solo le successive indagini lo potranno dire con certezza. Prima di essere assunto dalla Coget Impianti, che si occupa proprio di linee di alta tensione, Sami Macukulli era impiegato alla Sim Ponteggi 2006 Srl di Caorle, che per lui era un po’ una famiglia.

Chi era

Il papà Ilirian, infatti, lavora tuttora nella ditta, mentre la famiglia, la moglie e gli altri figli, sono in Albania. Così come la fidanzata del ragazzo, anche lei nel suo paese natale. Il figlio, arrivato in Italia dall'Albania ancora minorenne, aveva imparato subito il mestiere.

Ma da qualche anno aveva deciso, seguendo altri parenti, di andare a lavorare da solo, nel Bresciano, come in altre zone dell’Italia, ovunque lo mandasse la Coget in trasferta. Aveva già lavorato in quell’area, non era la prima volta. Pernottava in albergo o in case. Ma ogni due settimane tornava a Caorle, dal padre, e in ditta, per stare con gli amici, la famiglia, i vecchi titolari che lo consideravano ancora uno di loro. E che martedì 13 giugno erano con le lacrime agli occhi. E proprio il titolare della Sim Ponteggi, lo zio, anche lui albanese, Sali Xhemallalari, è partito subito alla volta di Brescia, per andare a vedere cos’era accaduto.

Ed è stato sempre lui, a tornare a casa con il buio, e prendere il coraggio per dirlo a Ilirian, suo dipendente e cognato. Un dolore doppio. «Siamo sotto shock» dice tra i singhiozzi «Sabato ere qui, con noi, come sempre. Tornava ogni due settimane a casa». Prosegue: «Era arrivato cinque anni fa, ancora minorenne, era bravissimo, ma anche bello, gentile, simpatico, con uno splendido sorriso». E soprattutto in gamba. Si era fatto da solo, lavorando duro, sul campo. Poi aveva deciso di andare via, per guadagnare probabilmente di più e mettere da parte il denaro. «Era contento, si trovava bene, era sempre in trasferta. Non ci sono parole, nemmeno una». Ad esprimere condoglianze alla famiglia il sindaco di Caorle, Marco Sarto, e il prefetto di Venezia, informato dell’accaduto, Michele di Bari. —