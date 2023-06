Camponogara, palasport esaurito e "Bella ciao" per l'addio all'ex sindaco Valter Mescalchin

Il palazzetto dello sport di Prozzolo era al massimo della capienza, per i funerali di Valter Mescalchin, sindaco per 12 anni di Camponogara, morto la scorsa settimana a 73 anni. A celebrare i funerali sarà don Luigi Tellatin, sacerdote legato all’associazione Libera. Mescalchin, iscritto al Pci, è stato prima sindacalista e poiindimenticato sindaco, ricordato con rimpianto come uno dei più attivi per la comunità. Con lui venne realizzato negli anni Novanta proprio il palazzetto ed il teatro Dario Fo. (video P.Zaffaina / Agenzia Pòrcile)

02:53