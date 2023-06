Violenza alla discoteca Molocinque: risarciranno la vittima

Rovesciamento di giudizio in appello: ci fu violenza sessuale, negli abusi di due quarantenni ai danni di una ragazza di 19 anni, nel corso di una festa in discoteca al Molocinque. Un giudizio – quello espresso ieri dalla III sezione della Corte d’appello – che non avrà conseguenze penali per i due imputati, condannati però a un risarcimento civile.

È una delle tante conseguenze della riforma Cartabia, che non prevede la possibilità di giudicare penalmente gli imputati in appello, in caso di ricorso – come in questo caso – della sola parte civile.

In primo grado, infatti, il processo penale con rito abbreviato davanti al giudice per le udienze preliminari si era concluso con la doppia assoluzione dei due quarantenni, che erano stati accusati dalla Procura di aver abusato della ragazza, approfittando del suo stato di alterazione alcolica.

A sentenza avvenuta, la Procura non aveva ritenuto di presentare appello, come invece ha fatto l’avvocato di parte civile Agnese Sbraccia. Ieri, la Corte ha accolto il ricorso, seppur nei limiti previsti dalla riforma Cartabia e, quindi, riconoscendo il diritto al risarcimento per la giovane abusata in un momento di fragilità. I giudici hanno così condannato i due imputati a pagare una provvisionale di 20 mila euro, in attesa che siano i giudici civili a stabilire l’ammontare del risarcimento.

«Nei limiti di quanto permesso dal codice», osserva l’avvocato Sbraccia, «siamo certamente soddisfatte, perché è stata data giustizia a una ragazza ben giovane, che ha subito un brutto abuso che l’ha profondamente segnata».

Naturalmente, la difesa, una volta che la Corte avrà depositato le motivazioni della sentenza, potrà decidere se ricorrere in Cassazione, La vicenda risale al 2018. Secondo la ricostruzione della Procura, la pm Lucia D’Alessandro aveva chiesto una condanna a 5 anni di reclusione, i due uomini avevano avvicinato la ragazza e le avevano offerto da bere, nonostante fosse già alterata da altri drink.

Poi la violenza, in uno spazio appartato della discoteca.

Un rapporto che invece i due uomini hanno dichiarato essere stato consensuale. In primo grado, il giudice li aveva assolti con formula piena, perché il fatto non costituisce reato. In appello, la Corte ne ha invece riconosciuto di fatto la responsabilità, condannandoli a un risarcimento solo dal punto di vista civile, non essendo più perseguibili penalmente, riforma Cartabia alla mano.