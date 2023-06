Malore in casa, muore a 51 anni professore del Marinelli Fonte di Venezia

È morto improvvisamente in casa, lasciando nello sconforto la sua famiglia e la comunità di Turri di Montegrotto. Si è spento venerdì sera ad appena 51 anni Matteo Masin, insegnante e avvocato sampietrino. Un destino atroce per Masin, che lascia il papà Imerio e la mamma Paola.

Madre che con voce provata dal dolore racconta gli ultimi momenti di vita del figlio. «Matteo stava bene, non aveva alcuna patologia», sottolinea mamma Paola. «Si era sottoposto da poco anche a degli esami, che non avevano evidenziato alcuna patologia. Non ci sappiamo spiegare cosa possa essere successo».

Masin viveva con i suoi genitori a Turri. «Avevo sentito Matteo quella sera, perché ero andata ad accudire mia madre (sua nonna) Maria», prosegue la madre. «Ci avevo parlato al telefono e mi aveva detto di stare da mia madre e che si sarebbe arrangiato con il papà per la cena. Ha mangiato e poi si è andato a coricare nella sua stanza. Ad un certo punto mio marito, che stava ultimando alcune faccende, ha sentito un rantolio provenire dalla camera. È corso a vedere cosa fosse successo e lo ha trovato agonizzante. Gli ha alzato la testa, ma non rispondeva».

A quel punto chiama subito i soccorsi. «Hanno provato a rianimarlo con un defibrillatore, ma non c’era niente da fare. Probabilmente la causa è stata un infarto».

Matteo Masin era il figlio di Imerio, conosciuto a Turri e non solo per la sua attività di muratore e di incisore del marmo.

Il 51enne era un avvocato, con studio proprio a Turri, ma anche docente di diritto internazionale all’istituto turistico sportivo Marinelli Fonte di Venezia.

«Amava il suo lavoro», dice ancora la mamma. «Matteo era una persona umile, che poneva gli altri al primo posto. Era gentile, una persona magnifica». Figlio unico, aveva tante passioni. «Era molto devoto e amava tutto ciò che era arte. Suonava il pianoforte (in casa ne abbiamo uno, ndr), dipingeva».

«Il classico figlio che tutti vorrebbero avere», aggiunge il parroco, don Roberto Bicciato. «La famiglia ha chiesto al posto dei fiori donazioni per un prete in Bulgaria, suo amico, che svolge missioni umanitarie. Sono stato a trovare la famiglia e a dare una parola di conforto. Sono morti che fanno riflettere e che mettono in evidenza come il nostro destino possa avere svolte improvvise».

«Molto più di un docente: un punto di riferimento per gli studenti, le famiglie ed i colleghi», il ricordo che arriva dalla scuola.

«È stato con noi per molti anni e si è speso con competenza ed alacrità nella costruzione della nostra scuola. Lo ricorderemo non solo per le sue alte capacità professionali, per il suo rigore, per la sua preparazione, ma soprattutto per la sua umanità posta al servizio di chiunque avesse bisogno, prima ancora che qualcosa gli venisse chiesto, per la sua signorilità, per il suo humor che tante volte ci hanno aiutato a risolvere situazioni difficili. Matteo lascia un grande vuoto, ma anche una grande eredità».

I funerali si terranno oggi, martedì 13 giugno, alle 15. 30, al Duomo di Montegrotto. —