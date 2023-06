Generale dell’Arma fuori servizio arresta un borseggiatore a Venezia

Non capita tutti i giorni di essere arrestato da un generale in persona. Onore, ma lui sicuramente ne avrebbe fatto a meno, capitato ad un borseggiatore slovacco di 48 anni, bloccato sabato pomeriggio dal generale di brigata, comandante provinciale dei Carabinieri, Nicola Conforti.

Lo straniero è stato fermato e poi arrestato dopo il borseggio che aveva commesso all’interno dell’imbarcadero “E” di San Zaccaria.

Ieri mattina lo straniero è stato condannato a due mesi di reclusione con il foglio di via dal Comune di Venezia.

Pena irrisoria, ma del resto la riforma Cartabia ha reso difficile contrastare il fenomeno dei borseggi in città d’arte come Venezia.

Tornando a sabato pomeriggio Nicola Conforti, libero dal servizio, era appena uscito dalla caserma di San Zaccaria ed era in abiti civili.

Mentre sta transitando nei pressi dell’imbarcadero che dista poche centinaia di metri dalla caserma, sente una donna che dall’interno grida “fermartelo, fermatelo”.

Il generale va verso l’imbarcadero, tra le altre cose affollato di turisti, per verificare cosa stava accadendo.

In quel momento vede che la massa di turisti si agita perché a forza c’è un uomo che in “contromano” e di corsa cerca di uscire dall’imbarcadero.

E per fare questo travolge chiunque si trovi sulla strada. Al comandante basta poco per capire che quell’uomo che sta scappando è sicuramente la persona a cui si riferisce la donna che grida di fermarlo.

E Conforti, praticamente aprendo le braccia blocca il fuggitivo. Questi non ha certo intenzione di rimane lì senza reagire e comincia a dimenarsi come un’anguilla. Nel frattempo la donna che gridava è uscita dall’imbarcadero spiegando di essere stata borseggiata proprio dal fuggitivo fermato dal generale.

Ma non è finita perché il borseggiatore non si calma e continua a dimenarsi più di prima. A quel punto a dare manforte al generale intervengono anche alcuni gondolieri . Per il ladro di portafogli non c’è più scampo.

Avvisata la centrale del 112 arrivano alcuni militari che in quel momento erano presenti in caserma che portano in ufficio il fermato.

Dopo l’identificazione, grazie alla quale emergono i suoi precedenti per reati contro il patrimonio, il 48enne viene arrestato per borseggio, e trasferito in carcere. La donna borseggiata ha presentato una querela. Ieri la convalida dell’arresto e il processo per direttissima.